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    Думки вголос

    Як російські чиновники пояснюють походження своїх корупційних статків

    Повна амністія! Або, на худий кінець, амнезія
    Мовою оригіналу Знакомый бизнесмен рассказывал: у его приятеля, бывшего чиновника городского масштаба, обнаружился во Франции небольшой загашник — 3 млн. долларов. Ну, чисто на черный день. В благодарность за бескорыстную передачу в частные руки куска крупной городской собственности. Лежали себе, значит,
    • Віктор Шендерович

      Російський письменник-сатирик

    • Вчора, 22:09
    • Розсилка
    Санкції проти Росії
    Санкції проти Росії

    Повна амністія! Або, на худий кінець, амнезія

    Мовою оригіналу

    Знакомый бизнесмен рассказывал: у его приятеля, бывшего чиновника городского масштаба, обнаружился во Франции небольшой загашник — 3 млн. долларов. Ну, чисто на черный день. В благодарность за бескорыстную передачу в частные руки куска крупной городской собственности.

    Лежали себе, значит, эти три лимона и хлеба не просили. И вдруг банкир, брат мусью, лягушатник проклятый, попросил объясить: откуда взялось в его банке сие бабло?

    Бывший чиновник (ныне депутат Государственной думы РФ), чуя недоброе, попросил приятеля-бизнесмена переховать эти деньги у себя. Типа взять в долг, а потом типа отдать. Но переховать не получилось, потому что снять их теперь, оказывается, тоже нельзя без ответа на проклятый вопрос: откуда?

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    Зачем я рассказываю эту историю? Для очерка нравов, согласитесь, поздновато: история совершенно банальная. А рассказываю я ее — ради формулировки, которой бывший чиновник, ныне депутат Государственной думы, закончил повествование о своей беде, приватно объясняя приятелю происхождение капитала.

     — Это, — сказал он, — не коррупция! Это просто — давно было…

    Амнистия, господа. Полная амнистия! Или, на худой конец, амнезия.

    Так победим. 

    Джерело: Эхо Москвы

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
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