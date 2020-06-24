Президента Киргизстану не пустили до Путіна на парад. Коронавірус?



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Президент Киргизстану Сооронбай Жеенбеков

Позитивний результат на коронавірус мають дві людини з делегації Киргизстану

Президент Киргизстану Сооронбай Жеенбеков не потрапив на путінський парад у Москві. Про це в сьогодні розповіли в пресслужбі Жеенбекова, передає інформагентство ТАСС.

Відзначається, що Жеенбеков прилетів до Москви напередодні ввечері. Після проведеного тестування на коронавірус з'ясувалося, що позитивний результат мають дві людини з делегації президента. Після цього нібито Жеенбеков сам прийняв рішення не залишатися на парад.

19 червня стало відомо, що прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян, який перехворів на коронавірус, передумав приїжджати в Москву. У листі Путіну він написав, що «з великим задоволенням прийняв запрошення, проте йому не дозволяє здійснити візит епідеміологічна ситуація».

Як відомо. більшість світових лідерів проігнорували путінський паралд. У цьому році у Москву приїхали лише «президент» невизнаної Абхазії Аслан Бжанія, президент Білорусі Олександр Лукашенко, сербський член президії Боснії і Герцеговини Мілорад Додік, президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв, президент Киргизстану Сооронбай Жеенбеков, президент Молдови Ігор Додон, президент Сербії Александар Вучич, президент Таджикистану Емомалі Рахмон, президент Узбекистану Шавкат Мірзіёев та «президент» невизнаної Південної Осетії Анатолій Бібілов.

Також повідомлялося, що президент Хорватії Зоран Міланович відмовився приїхати до Москви на військовий парад 24 червня. У посольстві країни заявили, що в президента зламався літак.

Раніше від поїздки відмовився також президент Чехії Мілош Земан, пославшись на важку епідемічну ситуацію в Росії. Не приїде на парад і президент Франції Еммануель Макрон.

До слова, президент України Володимир Зеленський запевнив, що не поїхав би на парад у Росію.

Нагадаємо, Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) критично поставилася до наміру Росії провести парад Перемоги в Москві у зв’язку з пандемією коронавірусу.



