Кадиров сьогодні – більше президент Росії, ніж Путін

За роки фактично безмежної влади Кадиров переконався, що він всесильний і, найстрашніше, безкарний

Мовою оригіналу

На примере очередного варварского эпизода криминальной атаки Рамзана Кадырова и его подельников на семью Янгулбаевых мы видим не просто чеченизацию всей страны, а подтверждение того, что государственная власть в Российской Федерации принадлежит Рамзану Кадырову. Потому что государственная власть подразумевает право на публичное насилие. Субъектом права на публичное насилие до последнего времени в России был один человек – Путин, и никто другой.

Все понимали, что есть Кадыров и территория Чечни, где рискованно появляться, где страшная региональная власть, с которой лучше не иметь дел, поскольку там очень опасно. Но этот анклав воспринимался как территория отдельного беспредела, территория за неким условным забором. Но очевидно, что этого забора нет. Чечня распространилась на все регионы России. Чеченизация всей России приведёт к тотальной волне насилия по всей стране.

Выясняется, что Кадырову можно (фактически разрешено) предпринимать любые действия против чеченцев, где бы те ни находились – в любом регионе России и за её пределами. Это отразилось в дикой истории с приездом чеченских силовиков/боевиков в Нижний Новгород, по сути в центр России, за беззащитной женщиной, которую они сами потом обвинили в странных преступлениях и арестовали. Она теперь заложник. Её судьба может быть ужасна. Кадыров и кадыровцы показали, что являются реальными хозяевами России и не считают необходимым согласовывать свои действия с кем бы то ни было.

За годы фактически безграничной власти Кадыров убедился, что он всесилен, всевластен и, самое страшное, безнаказан. Самый главный кровный враг Кадырова – неподцензурная информация, критическая и правдивая. Сам факт прямых публичных атак на него через неподконтрольные ему каналы чрезвычайно чувствителен для Кадырова. В его понимании это означает, что он не контролирует ситуацию в Чечне и не обеспечил беспрекословное подчинение себе. Он воспринимает саму возможность такой публичной критики в свой адрес как свидетельство своей слабости. Он боится критики и ненавидит её авторов.

После криминального заявления депутата Госдумы РФ от Чечни Адама Делимханова об отрезании голов всем членам семьи Янгулбаевых и высказавшихся после него за это же уголовное действие представителей силовых ведомств Чечни при нормальном государстве должны были последовать немедленные увольнения всех этих силовиков российскими федеральными руководителями – Шойгу, Колокольцевым, Золотовым, Чуприяном с лишением высказавшихся за убийства всех званий и возбуждением уголовных дел, но этого не произошло. Силовики Российской Федерации постыдно безмолвствуют. И это означает, что не они сейчас главные силовики в России, а Кадыров. Силовая машина Путина капитулировала перед Кадыровым. Это показывает абсолютное бессилие Путина в отношении Кадырова. Он своими руками выкормил политика, которого уже не может контролировать.

В ситуации с Янгулбаевыми зримо для всех сработала система беспредела Кадырова, и стало очевидно, что в России ей некому противостоять. Это прямой вызов федеральному центру и лично Путину. Режим Кадырова в Чечне претендует на право формировать государственный, правовой и общественный режим всей России.

Государственная власть в России сегодня принадлежит Рамзану Кадырову в большей степени, чем Владимиру Путину. Кадыров может позволить себе больше, чем Путин, не оглядываясь на его мнение. Кадыров сегодня – больше президент России, чем Путин. Мы видим абсолютный слом российской власти и паралич государства Путина.

Джерело: Эхо Москвы

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.