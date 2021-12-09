Всі витрати Росії на військові м'язи були інвестиціями в розмову Путіна з Байденом

Влада РФ категорично відкидає можливість вторгнення Росії в Україну

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Единственная точка полного официального взаимопонимания Байдена и Путина во время вчерашнего двухчасового разговора – это союзничество во Второй мировой войне, скрепы ушедшего века.

Переговорщики, по версии Кремля, «вспомнили о союзничестве в годы Второй мировой войны и подчеркнули, что принесенные тогда жертвы не должны быть забыты, а само союзничество должно служить примером для выстраивания контактов и совместной работы в сегодняшних реалиях».

«Байден стал по своей инициативе вспоминать о жертвах, которые понесли две страны и два народа в ходе Второй мировой войны. Упомянул о том, что в ходе этой войны он потерял своих близких и родных. Он был расчувствован и говорил проникновенно», – не без удовольствия добавляет помощник Путина по внешней политике Юрий Ушаков.

Он категорически отвергает возможность вторжения России в Украину: «Об этом даже речь не шла, как отправлять войска на Украину, что это – какое-то вторжение или что? Даже речи не было об этом».

Итого: все затраты России по движению военных мускулов на видимом расстоянии от Украины были инвестициями в разговор с Байденом – в сам факт его проведения. И в этом смысле инвестиции были успешны: Байден поговорил с Путиным.

Оба собеседника будут представлять своим личным достижением сам факт личного разговора и особым достижением – предполагаемые плохие события, которые могли произойти (а кто скажет, что не могли, пусть первым бросит камень в Байдена и Путина), но после этого разговора не произойдут.

Если они действительно не произойдут, конечно.

Джерело: Эхо Москвы

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