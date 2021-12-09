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    Думки вголос

    Всі витрати Росії на військові м'язи були інвестиціями в розмову Путіна з Байденом

    • Лев Шлосберг

      Депутат Псковських обласних Зборів, член Федерального політкомітету партії «Яблуко»

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    Обидва співрозмовники вважатимуть своїм особистим досягненням сам факт розмови - Всі витрати Росії на військові м'язи були інвестиціями в розмову Путіна з Байденом
    Обидва співрозмовники вважатимуть своїм особистим досягненням сам факт розмови

    Влада РФ категорично відкидає можливість вторгнення Росії в Україну

    Мовою оригіналу

    Единственная точка полного официального взаимопонимания Байдена и Путина во время вчерашнего двухчасового разговора – это союзничество во Второй мировой войне, скрепы ушедшего века.

    Переговорщики, по версии Кремля, «вспомнили о союзничестве в годы Второй мировой войны и подчеркнули, что принесенные тогда жертвы не должны быть забыты, а само союзничество должно служить примером для выстраивания контактов и совместной работы в сегодняшних реалиях».

    «Байден стал по своей инициативе вспоминать о жертвах, которые понесли две страны и два народа в ходе Второй мировой войны. Упомянул о том, что в ходе этой войны он потерял своих близких и родных. Он был расчувствован и говорил проникновенно», – не без удовольствия добавляет помощник Путина по внешней политике Юрий Ушаков.

    Он категорически отвергает возможность вторжения России в Украину: «Об этом даже речь не шла, как отправлять войска на Украину, что это – какое-то вторжение или что? Даже речи не было об этом».

    Итого: все затраты России по движению военных мускулов на видимом расстоянии от Украины были инвестициями в разговор с Байденом – в сам факт его проведения. И в этом смысле инвестиции были успешны: Байден поговорил с Путиным.

    Оба собеседника будут представлять своим личным достижением сам факт личного разговора и особым достижением – предполагаемые плохие события, которые могли произойти (а кто скажет, что не могли, пусть первым бросит камень в Байдена и Путина), но после этого разговора не произойдут.

    Если они действительно не произойдут, конечно.

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    Джерело: Эхо Москвы

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Росія США Джозеф Байден Путін
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    Всі витрати Росії на військові м'язи були інвестиціями в розмову Путіна з Байденом