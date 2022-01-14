Казахстанське суспільство платить дорогу ціну за відсутність політичних інституцій

ОДКБ показала себе у ситуації з Казахстаном прямим політичним аналогом Варшавського договору

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Стремительные события в Казахстане, почти как в ускоренном кино, промчались перед миром без пауз и осмысление этих событий будет продолжаться ещё долго. История, даже уйдя с первых полос прессы, не остановилась и не успокоилась.

Кровавая отрыжка советской власти, превратившаяся в ханский режим Наарбавева, вызвала взрыв ненависти у казахского народа. Повод не важен. Важны причины. А причины в том, что построенная Назарбаевым система держалась на лжи и насилии, как и СССР.

Казалось бы, у народа Казахстана появился шанс изменить судьбу страны. Но пока – не получилось. Режим Токаева показал себя в эти дни прямым наследником режима Назарбаева – ложь, цинизм, пропаганда, жестокость, ненависть к обществу. И – что очень важно – прямая ставка на внешнюю военную силу (де факто – на Россию) для удержания власти.

ОДКБ показала себя в ситуации с Казахстаном прямым политическим аналогом Варшавского договора. И это означает, что таким образом может быть использована и в дальнейшем.

Очень показательны радостные комментарии Лукашенко к действиям властей России в Казахстане. Это он не про спасение казахского людоеда переживает, это он о себе думает. Готовится.

Почему возмущенному обществу Казахстана не удалось заставить власти говорить с собой на равных, сесть за стол переговоров? Почему на место мирного протеста пришли садисты и провокаторы? Почему лицом протеста стали бандиты?

Потому что политическое пространство Казахстана усилиями клики Назарбаева было зачищено до земли. У восставшего общества не было политических представителей. Никто не мог от имени гражданского общества вести политический разговор с Токаевым и его подручными.

Нет уверенности, что власти пошли бы на такой диалог. Но при наличии политической альтернативы сами события могли пойти по другому пути. Если бы в Казахстане выжила политическая альтернатива режиму, то внутринациональный диалог мог состояться. У вышедших на улицы граждан был бы центр политического притяжения, была бы опора в политике. И это могло повлиять на ход истории.

Если бы начался политический диалог, могло не быть волны садистов на улицах, погромов и убийств. Могло не быть внешнего военного вмешательства. Властям было бы труднее врать про «20 тысяч террористов». Была бы понятна политическая перспектива досрочных парламентских выборов и было бы кому эти выборы требовать, чтобы побеждать.

По мере того, как над Казахстаном оседает кровавый туман, становится ясно: по существу не изменилось ничего, система власти не поменялась, но появился плохой опыт поражения общества в противостоянии с властью. Власти победили и будут пользоваться плодами победы.

А обществу нужно осмысливать поражение и становиться политическим. До тех пор, пока граждане не станут политиками и не вырастят своих представителей в политике, власть будут узурпировать те, кто имеет к ней физический доступ по факту нахождения внутри власти.

Можно и нужно надеяться, что казахстанское общество свои уроки из января 2022 года вынесет. Дорого приходится платить за отсутствие политических институтов.

Джерело: Эхо Москвы

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