Секретна військова радіостанція РФ припинила трансляцію через атаку дронів

Іванна Гончар
Іванна Гончар
«Жужжалка» активно передавала безперервні новини перед початком вторгнення РФ

Російська військова радіостанція «УВБ-76», відома як «Жужжалка», або «Радіо судного дня» тимчасово припинила свою трансляцію через пошкодження внаслідок атаки БпЛА. Відключення електрики стало причиною зупинки мовлення. Про це повідомляють росЗМІ, пише «Главком».

«Жужжалка», яка працює на частоті 4625 кГц, відома своєю монотонною жужжачою трансляцією, але час від часу передає закодовані голосові сигнали з іменами або цифрами. Її сигнали давно привертають увагу аналітиків і радіоаматорів, а також породжують безліч чуток щодо її призначення – від шпигунської радіостанції до системи, що активує контрнаступ у разі ядерного удару.

Раніше, в січні та лютому 2022 року, «Жужжалка» активно передавала безперервні новини, що співпали з періодом перед початком вторгнення Росії в Україну. Зараз її тимчасова зупинка через технічні проблеми спричинила нову хвилю зацікавленості щодо цієї загадкової радіостанції.

У квітні цього року під час розмови президента США Дональда Трампа та російського диктатора Путіна, спостерігачі зафіксували передавання понад двох десятків закодованих повідомлень – більше, ніж будь-коли протягом 24 годин.

Нагадаємо, інтернет-мовлення російської радіостанції «Радіо Крим», яка мовить на окупованому Росією півострові, зламали хакери. У ефірі радіостанції увімкнули гімн України.

До слова, у країнські хакери «привітали» Путіна з днем народження, здійснивши масштабну атаку на Всеросійську державну телевізійну і радіомовну компанію (ВДТРК) . 

Тоді припинили онлайн-мовлення основні пропагандистські телеканали: «Росія 1», «Росія 24», «Росія культура», РТР «Планета» та більш ніж 20 інших.

