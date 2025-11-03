Засновник фонду «Повернись живим» попередив про втрату Покровська

Дейнега: Ми по факту вже практично втратили Покровськ, а це значить – що Мирноград тримати теж немає сенсу

Засновник фонду «Повернись живим» Віталій Дейнега заявив про загрозу «практичної втрати» Покровська та висловив серйозні побоювання щодо розвитку ситуації на фронті, якщо не буде офіційного наказу на відвід підрозділів із міста та сусіднього Мирнограду, повідомляє «Главком».

За словами Дейнеги, без своєчасного рішення про відведення військ можливі тяжкі наслідки: значні втрати серед дуже мотивованих десантників і морських піхотинців, а також неминуча втрата обладнання й майна на сотні мільйонів гривень, яке вже фактично неможливо евакуювати. «Якщо найближчим часом хтось не підпише наказу про відведення військ з Покровська та Мирнограду, ми можемо опинитися в ситуації не лише втрати значної кількості максимально мотивованих десантників та морпіхів (про майно на сотні мільйонів я вже мовчу – воно втрачене й шансів на його евакуацію вже немає). Ми можемо опинитися в ситуації, коли діру у фронті нікому латати, і накопані у нас в тилу фортифікації швидко перейдуть до ворога», – зазначив він.

Дейнега також різко розкритикував доповіді Генштабу, стверджуючи, що «звіти Генштабу складаються з кожним днем все більше з брехні». На його думку, ситуація з Покровськом вже фактично критична: «Ми по факту вже практично втратили Покровськ, а це значить – що Мирноград тримати теж немає сенсу (логістика залишиться тільки з неадекватним ризиком і полями). І я не видав зараз якоїсь великої таємниці, росіяни це прекрасно бачать зі своїх дронів в реальному часі. Це треба зафіксувати і врятувати тих, хто без наказу відмовляється виходити».

Він закликав керівництво не боятися політичних наслідків: «І не треба боятися падіння рейтингів, бо виборів не буде: у наступному році знову буде війна. І кимось її треба буде воювати».

Дейнега наполягає на терміновому ухваленні рішення, яке б дозволило уникнути великих людських та матеріальних втрат і не допустити формування незаповнених ділянок у лінії оборони.

Як повідомлялося, бої за контроль над стратегічно важливим містом Покровськ загострюються. Останніми тижнями російські підрозділи почали проникати до міста і перекрили останні шляхи постачання, які використовуються для забезпечення ЗСУ.

Захоплення Росією Покровська, важливого дорожнього та залізничного вузла, може забезпечити подальше просування на кордони Донецької області, яку Росія прагне повністю окупувати. Однак спроби російської армії оточити місто тривають вже рік.

Нагадаємо, Головком Олександр Сирський повідомив, що у Покровсько-Мирноградській агломерації росіяни намагаються проникнути до житлової забудови та перерізати українські шляхи постачання. Однак оточення чи блокування цих міст немає.

За оцінками DeepState, щонайменше половина міста перебуває в сірій зоні, яка не контролюється повністю жодною зі сторін.