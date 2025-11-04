Головна Спорт Новини
Депутатка Думи поскаржилася на погане фінансування російського спорту

Артем Худолєєв
Артем Худолєєв
Депутатка Думи поскаржилася на погане фінансування російського спорту
Журова: Резерв недофінансують, до них менше уваги

Журова: Що заважає розвитку російського професійного спорту – бракує фінансування

Олімпійська чемпіонка з ковзанярського спорту та одіозна депутатка Держдуми РФ Світлана Журова заявила, що російський спорт через брак фінансування може втрачати талановитих юніорів. Про це інформує «Главком».

«Резерв недофінансують, до них менше уваги, тому вони мають спокусу виїхати за кордон. Тобто ми підготували хороших дітей, юніорів, а вони та їхні батьки думають: «А чому б нам не виїхати в іншу країну?» Ми втрачаємо готовий матеріал. Все, як із вченими, яких можуть спокусити якимись плюшками. Я б обов'язково приділила цьому увагу. Що заважає розвитку російського професійного спорту? Думаю, бракує фінансування. Все одно потрібно більше уваги приділяти», – сказала Журова у розмові з пропагнадистами.

Нагадаємо, російська ковзанярка Олександра Саютіна, яку Міжнародний союз ковзанярів (ISU) визнав нейтральною атлеткою, була присутня на щорічному посланні російського диктатора Володимира Путіна до Федеральних зборів.

29 лютого 2024 року Саютіна відвідала щорічне звернення Путіна до Федеральних зборів.

Ще одна прихильниця Путіна, російська лижниця Вероніка Степанова, опублікувала в Instagram фотографію про участь Саютіної в пропагандистському заході.

Російську ковзанярку також можна побачити на відеотрансляції заходу. Разом із нейтральною спортсменкою Саютіною у пропагандистському заході взяли участь також соратники Путіна та російські військовослужбовці, які брали участь у війні проти України.

Участь у таких заходах є грубим порушенням рекомендації МОК щодо нейтральних атлетів.

Варто зазначити, що Саютіна отримала візи для в'їзду до США і Канади. Там мають відбутися два етапи Кубка світу, на яких будуть розігруватися залікові бали для участі в Олімпіаді.

Відбіркові для росіян етапи Кубка світу з ковзанярського спорту пройдуть в американському Солт-Лейк-Сіті (з 14 по 16 листопада), канадському Калгарі (21-23 листопада), нідерландському Херенвені (5-7 грудня) та норвезькому Хамарі (12-14 грудня).

Олімпіада-2026 пройде з 6 по 22 лютого в Італії.

