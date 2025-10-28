Головна Скотч Життя
Гордон розповів, чому його дорослі сини не йдуть у ЗСУ

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
Дмитро Гордон пояснив, чому його діти не служать в Україні
фото з відкритих джерел

Дмитро Гордон розповів, що через небезпеку його діти наразі не перебувають в Україні 

Український журналіст Дмитро Гордон повідомив, що через загрозу безпеці його родини троє синів і четверо доньок залишаються за кордоном. Він також прокоментував, чи готові його сини вступити до лав Збройних сил України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на нове інтерв'ю Гордона.

На запитання про місце проживання своїх дітей Гордон відповів: «Через небезпеку мою і моєї родини, все, що стосується моїх дітей, нічого розповідати не можу. Вони не в Україні, бо тут небезпечно».

Гордон пояснив, чи готові його сини вступити до ЗСУ
Гордон пояснив, чи готові його сини вступити до ЗСУ
фото: уніан

«Один із них має громадянство США, другий багато-багато років живе в Америці. Третій син має хворобу, без його відома не можу сказати яку» , – пояснив Гордон.

Нагадаємо, що у 1997 році відомий композитор і співак Микола Мозговий погодився взяти участь у фотосесії з двома журналістками, що завершилася оголеними знімками для першої шпальти газети. За словами журналіста Дмитра Гордона, ідея виникла спонтанно під час вечері та домовленості про інтерв’ю в лазні. Ця фотосесія пізніше спричинила Мозговому низку проблем у професійному та особистому житті, про що Гордон розповів в інтерв’ю YouTube‑проєкту «Наодинці».

Відомий журналіст і блогер Дмитро Гордон під час одного зі своїх прямих ефірів поділився фінансовими труднощами, з якими стикається нині. За його словами, у нього в кишені залишилося лише $20 тис., а нерухомість майже не приносить доходу – більшість квартир використовують для оплати комунальних послуг. Через це Гордон був змушений продати одну з дорогих машин – Майбах, а зараз виставляє на продаж другий автомобіль, позашляховик Мерседес, водночас допомагаючи багатьом людям, про що не афішує.

