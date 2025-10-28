Гордон розповів, чому його дорослі сини не йдуть у ЗСУ

Дмитро Гордон розповів, що через небезпеку його діти наразі не перебувають в Україні

Український журналіст Дмитро Гордон повідомив, що через загрозу безпеці його родини троє синів і четверо доньок залишаються за кордоном. Він також прокоментував, чи готові його сини вступити до лав Збройних сил України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на нове інтерв'ю Гордона.

На запитання про місце проживання своїх дітей Гордон відповів: «Через небезпеку мою і моєї родини, все, що стосується моїх дітей, нічого розповідати не можу. Вони не в Україні, бо тут небезпечно».

Гордон пояснив, чи готові його сини вступити до ЗСУ фото: уніан

«Один із них має громадянство США, другий багато-багато років живе в Америці. Третій син має хворобу, без його відома не можу сказати яку» , – пояснив Гордон.

