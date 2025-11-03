Головна Країна Події в Україні
Удар по військових на Дніпропетровщині: деяких посадовців відсторонено від роботи

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Удар по військових на Дніпропетровщині: деяких посадовців відсторонено від роботи
Серед загиблих і поранених є як цивільні громадяни, так і військовослужбовці
Командування 30-го корпусу морської піхоти висловлює співчуття родинам загиблих

Російська терористична армія 1 листопада вдарила по населеному пункту Самарівського району Дніпропетровської області. Внаслідок чого загинули військові та цивільні. Цю інформацію підтвердив 30-й корпус морської піхоти ВМС ЗСУ, передає «Главком».

«1 листопада російські терористи завдали ракетно-дроновий удар по населеному пункту Самарівського району Дніпропетровської області. Під час удару у селищі перебували військовослужбовці однієї з окремих бригад морської піхоти. Удар було завдано по центру населеного пункту, де не розташовано жодного плацу», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що серед загиблих і поранених є як цивільні громадяни, так і військовослужбовці.

«Командування 30-го корпусу морської піхоти висловлює щирі співчуття родинам загиблих. Наразі у військовій частині правоохоронні органи проводять слідчі дії з метою з’ясування всіх обставин події. Також, певні посадові особи відсторонені від займаних посад», – йдеться у заяві.

Нагадаємо, що розпочато досудове розслідування за фактом загибелі та поранення українських військовослужбовців через ворожий обстріл на Дніпропетровщині. За попередньою інформацією, 1 листопада близько 17:00 РФ завдала ракетного удару по місцю базування українських військових.

