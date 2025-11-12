Замість каші з м’ясом – дешевший суп. Представник фірми, яка годувала солдат, сідає в тюрму

Суд назвав злочин таким, що «представляє підвищену суспільну небезпеку»

У Хмельницькому суд відправив за грати начальника складського господарства ТОВ «Атомсервіс», яке займається постачанням продуктів харчування для Міністерства оборони. Обвинуваченого визнано винним у наданні неправомірної вигоди за що призначено два роки позбавлення волі, повідомляє «Главком» з посиланням на текст вироку.

За даними досудового розслідування, у вересні 2023 року обвинувачений висловив пропозицію офіцеру відділу забезпечення надати неправомірну вигоду у розмірі 5 тис. грн за заміну продукції, яку його компанія постачає військовим. Пропонувалося замінити 1000 кг м’яса рослинної гречки з яловичиною на інший дешевший продукт.

Після того, як співбесідник-військовий пристав на пропозицію обвинуваченого (а паралельно «здав» його правоохоронцям), відбулася заміна продукції. Зокрема, на замовлення Міноборони надійшло лише 1/3 відповідної продукції гречка з яловичиною, а решту замінено на дешевший товар: горох з овочами та свининою, борщ на м’ясному бульйоні з м’ясом яловичини, суп гороховий на м’ясному бульйоні з м’ясом свинини.

На наступній зустрічі обвинувачений попросив представника замовника збільшити поставку заміненої продукції – до 2200 кг. В обмін запропонував «відкат» у розмірі 5 грн. за один кілограм заміненої продукції (11 тис. грн). Передача хабаря відбулася наприкінці жовтня 2023 року у робочому кабінеті обвинуваченого, що на вул. Заводській у Хмельницькому.

У суді начальник складського господарства ТОВ «Атомсервіс» не визнав вини, але підтвердив факт заміни продукції для поставок військовим. Щодо готівки на суму 11 тис. грн, яку отримав представник замовника, то обвинувачений назвав це «благодійною допомогою ЗСУ». Водночас суд розцінив вказаний аргумент обвинуваченого як спробу уникнути кримінальної відповідальності, оскільки записи негласних слідчих (розшукових) дій зафіксували його наміри надати неправомірну вигоду.

Призначаючи вирок, суд врахував характеристику начальника складського господарства: ветеран військової служби, має відзнаки Міністерства оборони; є особою з інвалідністю ІІ групи. При цьому Феміда відмовилася застосовувати до обвинуваченого штраф або умовне покарання, оскільки він «вчинив умисне корупційне кримінальне правопорушення, яке представляє підвищену суспільну небезпеку».

Окремо суд стягнув у дохід держави 11 тис. грн, які обвинувачений передав представнику замовника як хабар.

Варто зауважити: санкція ч.1 статті 369 Кримінального кодексу, за якою судили начальника складського господарства ТОВ «Атомсервіс», передбачає покарання у вигляді штрафу від 17 тис. грн до 68 тис. грн або обмеження волі від двох до чотирьох років, або позбавлення волі на той самий термін.

Нагадаємо, у вересні 2024 року Міністерство оборони України розпочало перевірку системи організації харчування військовослужбовців на північному, східному та південному напрямках.

Раніше повідомлялося, що Державний оператор тилу запускає оновлену модель постачання харчування ЗСУ. На початку 2025 року Державний оператор тилу (ДОТ) працюватиме одночасно за «старою» і новою моделями постачання. Про це йшлося на заході, який ДОТ разом з міністерством аграрної політики провели стосовно продовольчого забезпечення Збройних Сил України. У своєму виступі перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький заявив, що українські агровиробники можуть забезпечити до 95% потреб у продовольстві українських Сил оборони.