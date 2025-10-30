Головна Світ Соціум
Польща підіймала винищувачі через обстріл України

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Операція Польщі мала превентивний характер
фото: Оперативне командування Збройних сил Польщі/Х

Оперативне командування Збройних сил Польщі моніторить поточну ситуацію

Польська авіація провела операцію в своєму повітряному просторі через масований російський обстріл України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Оперативне командування Збройних сил Польщі.

«Відповідно до чинних процедур, оперативний командувач ЗС РП задіяв усі наявні сили та засоби, що перебувають у його розпорядженні. Були підняті чергові винищувальні пари та літаки раннього попередження, а наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки досягли стану найвищої готовності», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що такі дії мали превентивний характер і спрямовані на забезпечення безпеки та захист повітряного простору, особливо в районах, що прилягають до зон, котрі знаходяться під загрозою

«Оперативне командування Збройних сил Польщі моніторить поточну ситуацію, а підпорядковані сили та засоби залишаються в готовності до негайного реагування», – йдеться у заяві.

Нагадаємо, у ніч проти 30 жовтня російська терористична армія завдала комбінованого удару по Запоріжжю. Внаслідок чого поранено людей.

Зокрема, у ніч на 30 жовтня Росія здійснила чергову атаку на Київщину за допомогою дронів. Внаслідок ворожого обстрілу у Борисполі постраждала 36-річна жінка, яка отримала термічні опіки обличчя та долонь, а також різані рани передпліччя та гомілки.

Зауважимо, під час повітряної тривоги в Івано-Франківську та у Бурштині на Франківщині було чутно звуки вибухів. Також вони пролунали у Дніпрі, на Хмельниччині.

