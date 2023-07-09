Повернення захисників «Азовсталі» в Україну. Хто кого обманув?

Немає російсько-турецьких відносин, є відносини між Путіним та Ердоганом

Ердоган кинув Путіна?

Насамперед, ми нікого не кидали. Ми обіцяли передати в Росію Медведчука, і передали (як на мене, у чувака настільки хрінова карма, що його безкоштовно можна було віддати – для розкладання супротивника зсередини).

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Тримати командирів у Туреччині обіцяв Ердоган, але тепер вони в Україні.

Є така фраза, що немає російсько-турецьких відносин, є відносини між Путіним та Ердоганом. І ці стосунки досить добрі. То хто кого кинув?

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Можливі 3 варіанти.

Ніхто нікого не кидав. Було попередньо отримано згоду Путіна.

Варіант малоймовірний, але теоретично існує.

Ердоган кинув Путіна.

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Найпопулярніша версія серед z-спільноти. Вона можлива, але в цьому випадку незрозуміла мотивація Ердогана.

Путін у якійсь частині домовленостей (цих чи інших) кинув Ердогана, а Ердоган у відповідь вирішив не дотримуватися своїх обіцянок.

Імхо, це найімовірніший варіант. Путін любить морочити голову оточуючим якимись вигаданими боргами та зобов'язаннями, геть-чисто забуваючи свої. Цілком ймовірно, що він перейшов межу розуміння, кому можна вішати локшину на вуха, а кому ні.