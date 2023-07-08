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Командири оборони «Азовсталі» разом із Зеленським повертаються з Туреччини додому

Надія Карбунар
glavcom.ua
Командири оборони «Азовсталі» разом із Зеленським повертаються з Туреччини додому
Командири оборони «Азовсталі» перебували в Туреччині з осені минулого року
фото з відкритих джерел

Денис Прокопенко, Святослав Паламар, Сергій Волинський, Олег Хоменко, Денис Шлега нарешті будуть із рідними

Командири оборони «Азовсталі», котрі перебували в Туреччині після визволення з російського полону, повертаються в Україну. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

«Повертаємося додому з Туреччини й повертаємо додому наших героїв. Українські воїни Денис Прокопенко, Святослав Паламар, Сергій Волинський, Олег Хоменко, Денис Шлега нарешті будуть із рідними. Слава Україні!», – написав президент.

Нагадаємо, у вересні 2022 року 215 полонених з «Азова» обміняли на 55 російських військовослужбовців та Віктора Медведчука. Тоді Володимир Зеленський заявив, що п'ятеро звільнених командирів «Азова» будуть у Туреччині до кінця військових дій.

Раніше дружина голови бригади Нацгвардії «Азов» Катерина Прокопенко розповіла, що очільники маріупольського гарнізону бригади Національної гвардії України «Азов» перебувають на закритому режимному об’єкті в Туреччині.

Також в українського військового Святослава Паламара, який відомий як «Калина», народилась донька. Малеча з'явилася на світ 2 липня у Тернополі.

 

Теги: Володимир Зеленський президент

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