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    Думки вголос

    Про призначення трьох нових міністрів

    • Роман Шрайк

      Журналіст

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Про призначення трьох нових міністрів

    Разом зі Степановим злили ковідний негатив, інші міністри нічим особливо не виділялися, тому плакати за ними ніхто не буде

    Мовою оригіналу

    Сегодня Рада назначила трех министров, вместо уволенных два дня назад. За каждого дали по 260-290 голосов.

    Виктор Ляшко стал министром здравоохранения. Это четвертый глава МОЗ с августа 2019.
    Тут все просто – главный санврач пошел на повышение. Его могли назначить еще год назад, но посчитали, что у него слабые менеджерские качества. Видимо, за год Ляшко свои скиллы прокачал *сарказм*.

    Александр Кубраков стал министром инфраструктуры. Похожая история – руководитель «Укравтодора», которого президент считает эффективным, пошел на повышение.

    Алексей Любченко стал министром экономики. Это третий министр экономики с августа 2019.
    Тут сложнее, потому что Любченко много лет работал налоговиком и считается профессионалом именно в этой области. Но экономика – это «совсем другой турнир». А часто и другая сторона баррикады. Тем не менее, Зеленский посчитал, что есть хороший человек, есть вакантная должность, почему бы их не совместить.
    Не особо понятно, зачем это Любченко, которого переназначили главой Налоговой службы всего месяц назад, и там он себя чувствовал уверенно. Возможно дело в довеске «первый вице-премьер».

    Итого: вместе со Степановым слили ковидный негатив, остальные слитые ничем особо не выделялись, поэтому плакать по ним никто не будет. Как проявят себя новые назначенцы – посмотрим.

    Джерело: блог Романа Шрайка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: міністр відставка Максим Степанов Віктор Ляшко Олексій Любченко
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    Про призначення трьох нових міністрів