Ракетні удари по Україні. Підсумки грудня та січня

У грудні та січні були масові ракетні обстріли з використанням запасів

Ймовірно, залишився ще один обстріл України з використанням ракет Х-101/555, після якого РФ зможе запускати лише ті ракети, які зробить

Невеликий підсумок щодо ракет.

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Я постив подібну картинку два місяці тому і описував три стадії, що повторюються:

червоний – масові пуски з використанням запасів,

помаранчевий – режим «скільки виробили, стільки і запустили»,

зелений – накопичення запасів.

Моя теорія виправдалася, і ми зайшли у третій цикл – у грудні та січні були масові обстріли з використанням запасів.

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Зараз ми наприкінці першої стадії циклу, ймовірно, залишився ще один обстріл з використанням ракет Х-101/555, після якого РФ зможе вистрілювати тільки те, що зробить.

Єдине незрозуміло – ракети «Калібр», які за останні місяці майже не використовувалися, і неясно, що з ними буде далі.