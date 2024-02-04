Ракетні удари по Україні. Підсумки грудня та січня
Ймовірно, залишився ще один обстріл України з використанням ракет Х-101/555, після якого РФ зможе запускати лише ті ракети, які зробить
Невеликий підсумок щодо ракет.
Я постив подібну картинку два місяці тому і описував три стадії, що повторюються:
- червоний – масові пуски з використанням запасів,
- помаранчевий – режим «скільки виробили, стільки і запустили»,
- зелений – накопичення запасів.
Моя теорія виправдалася, і ми зайшли у третій цикл – у грудні та січні були масові обстріли з використанням запасів.
Зараз ми наприкінці першої стадії циклу, ймовірно, залишився ще один обстріл з використанням ракет Х-101/555, після якого РФ зможе вистрілювати тільки те, що зробить.
Єдине незрозуміло – ракети «Калібр», які за останні місяці майже не використовувалися, і неясно, що з ними буде далі.
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