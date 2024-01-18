Головна Країна Політика
search button user button menu button

Штучний інтелект на фронті та постачання ракет. Кулеба підбив підсумки перемовин у Давосі

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Штучний інтелект на фронті та постачання ракет. Кулеба підбив підсумки перемовин у Давосі
Кулеба пояснив, тема далекобійної зброї для України ніде в Давосі публічно й офіційно не озвучувалась
фото з відкритих джерел

Кулеба обговорив з партнерами кроки, які має зробити Європа, щоб суттєво наростити можливості для вироблення зброї

На всесвітньому економічному форумі у Давосі в кулуарах були не офіційні, але ґрунтовні перемовини – зокрема, щодо постачання Україні далекобійних ракет та застосування в майбутньому можливостей штучного інтелекту на полі бою. Про це в ефірі телемарафону розповів міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Коментуючи анонс візиту до України президента Франції Емманюеля Макрона та обіцяні ним додаткові далекобійні ракети SCALP, Кулеба наголосив, що тема далекобійної зброї ніде в Давосі публічно й офіційно не озвучувалась.

«Але в кулуарах були контакти та розмови про те, щоб пришвидшити постачання і забезпечити сталість постачання до України. Тому що в Давосі важливо те, що відбувається на сцені, але ще важливіше те, що відбувається поза сценою», – сказав міністр.

Кулеба розповів, що також обговорювались питання, які кроки має зробити Європа, щоб суттєво наростити можливості для вироблення зброї та співпраці між оборонними індустріями – європейськими, американськими, українськими. Потрібно більше зброї – якісної зброї", – сказав він.

За словами міністра, в Давосі «навіть говорили про майбутнє» – про те, як штучний інтелект буде змінювати поле бою і які технології зможе використовувати Україна, щоб боротись з російським агресором.

Нагадаємо, 16 січня президент Володимир Зеленський прибув на Всесвітній економічний форум у Давосі. Зокрема, Зеленський вже встиг виступити зі спеціальним зверненням. Під час промови Зеленський заявив, що російська агресія стосується не лише України. Можливі напрямки агресії РФ дедалі більше прояснюються.

Крім того, президент України розповів, скільки років російський диктатор Володимир Путін вкрав у світу.

Читайте також: Виступ Зеленського на Всесвітньому економічному форумі в Давосі: повний текст промови
Теги: зброя Дмитро Кулеба форум в давосі МЗС ракета

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У російських ракетах використовують базу компонентів іноземних країн
Експертиза ворожих ракет «Кинджал»: науковці розповіли деталі (відео)
11 сiчня, 14:28
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба
Чого чекати, якщо Конгрес США не ухвалить допомогу для України? Кулеба дав відповідь
8 сiчня, 23:20
Голова СБУ розповів, що президент поставив перед силами безпеки завдання – вибити Росію з Чорного моря і забезпечити домінування наших сил в українській акваторії
Український морський дрон Sea Baby має приховану таємницю: відео
1 сiчня, 14:51
Росіяни скерували на Одесу ракету Х-59
Росіяни атакували Одесу ракетою Х-59, Сили оборони Півдня повідомили про наслідки
30 грудня, 2023, 21:11
В Україні масштабна повітряна тривога тривала понад годину
В Україні масштабна повітряна тривога тривала понад годину
29 грудня, 2023, 15:54
Наслідки російської атаки на Львів
У Львові є загиблий внаслідок атаки (відео)
29 грудня, 2023, 09:19
Глава МЗС наголосив, тепер інвестори точно знають, що Україна буде частиною спільного ринку
Кулеба пояснив, як рішення ЄС про відкриття переговорів вплинуло на економіку України
26 грудня, 2023, 17:16
Десятирічна донька Кім Чен Ина Чжу Е сиділа поруч зі своїм батьком у рожевому пальто та тиснула руки чиновникам. 
Готує наступницю? Кім Чен Ин привів 10-річну доньку на випробування балістики
20 грудня, 2023, 08:20
Північна Корея запустила в Японське море балістичну ракету малої дальності
Україна відреагувала на ракетні випробування КНДР
19 грудня, 2023, 00:20

Політика

«Незабаром ви побачите нові підписання»: Кулеба про угоди у сфері безпеки
«Незабаром ви побачите нові підписання»: Кулеба про угоди у сфері безпеки
Зеленський обговорив із зовнішньою розвідкою методи протидії обходу РФ санкцій
Зеленський обговорив із зовнішньою розвідкою методи протидії обходу РФ санкцій
Дрони, які вдарили по нафтобазі в Санкт-Петербурзі, вироблені в Україні – Камишін
Дрони, які вдарили по нафтобазі в Санкт-Петербурзі, вироблені в Україні – Камишін
Декларація Шмигаля: дружина заробляє у вісім разів більше, ніж прем’єр-міністр
Декларація Шмигаля: дружина заробляє у вісім разів більше, ніж прем’єр-міністр
Умєров скасував візит до Франції: Міноборони пояснило
Умєров скасував візит до Франції: Міноборони пояснило
Топменеджер «Енергоатома» виїхав у відпустку до Польщі і досі не повернувся – нардеп
Топменеджер «Енергоатома» виїхав у відпустку до Польщі і досі не повернувся – нардеп

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
37K
Цінитель самокатів експрем’єр Гончарук отримав нову посаду і відразу пересів на Tesla
33K
У Севастополі затонув сторожовий корабель росіян
21K
Де перебуває Кучма під час війни? Прессекретарка експрезидента внесла ясність
18K
Українські безпілотники влучили по нафтобазі в Санкт-Петербурзі – джерела
11K
Командувач ЗСУ повідомив, чи є загроза прориву кордону ворогом на півночі країни
11K
РПЦ покарала відомого архімандрита, який виступив проти війни і викрив злочинну суть «русского мира»

Новини

Ворог припинив штурми на одному з напрямків: яка ситуація на фронті
Сьогодні, 07:19
Сильні пориви вітру та мокрий сніг: прогноз погоди на 18 січня
Сьогодні, 06:13
18 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:22
Окупанти припинили штурми на одному з гарячих напрямків: яка ситуація на фронті
Вчора, 07:17
Хмарно, переважно без опадів: прогноз погоди на 17 січня
Вчора, 06:12
17 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01

Прес-релізи

У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
16 сiчня, 12:41
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua