Штучний інтелект на фронті та постачання ракет. Кулеба підбив підсумки перемовин у Давосі

Кулеба обговорив з партнерами кроки, які має зробити Європа, щоб суттєво наростити можливості для вироблення зброї

На всесвітньому економічному форумі у Давосі в кулуарах були не офіційні, але ґрунтовні перемовини – зокрема, щодо постачання Україні далекобійних ракет та застосування в майбутньому можливостей штучного інтелекту на полі бою. Про це в ефірі телемарафону розповів міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

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Коментуючи анонс візиту до України президента Франції Емманюеля Макрона та обіцяні ним додаткові далекобійні ракети SCALP, Кулеба наголосив, що тема далекобійної зброї ніде в Давосі публічно й офіційно не озвучувалась.

«Але в кулуарах були контакти та розмови про те, щоб пришвидшити постачання і забезпечити сталість постачання до України. Тому що в Давосі важливо те, що відбувається на сцені, але ще важливіше те, що відбувається поза сценою», – сказав міністр.

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Кулеба розповів, що також обговорювались питання, які кроки має зробити Європа, щоб суттєво наростити можливості для вироблення зброї та співпраці між оборонними індустріями – європейськими, американськими, українськими. Потрібно більше зброї – якісної зброї", – сказав він.

За словами міністра, в Давосі «навіть говорили про майбутнє» – про те, як штучний інтелект буде змінювати поле бою і які технології зможе використовувати Україна, щоб боротись з російським агресором.

Нагадаємо, 16 січня президент Володимир Зеленський прибув на Всесвітній економічний форум у Давосі. Зокрема, Зеленський вже встиг виступити зі спеціальним зверненням. Під час промови Зеленський заявив, що російська агресія стосується не лише України. Можливі напрямки агресії РФ дедалі більше прояснюються.

Крім того, президент України розповів, скільки років російський диктатор Володимир Путін вкрав у світу.