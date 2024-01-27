Окупанти скинули з дронів вибухівку на Берислав, є жертви (фото)

Берислав постійно потерпає від ворожих ударів

У суботу, 27 січня, зранку ворожа армія скинула з безпілотників вибухівку на Берислав на Херсонщині. Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

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Внаслідок цього удару загинув чоловік.

фото: Олександр Прокудін/Telegram

Ще одна людина госпіталізована. Медики продовжують обстежувати постраждалого.

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фото: Олександр Прокудін/Telegram

Як повідомлялося, у суботу вранці ворожа розвідувально-диверсійна група жорстко і цинічно розстріляла брата та сестру з ХотінськоЇ громади Сумщини.

Триває 703-тя доба повномасштабної війни Росії проти України.

На Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують заходи із розширення плацдарму. Незважаючи на значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Протягом минулої доби противник здійснив 4 безуспішних штурми позицій українських військ.