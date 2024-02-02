У боях за Україну загинули два добровольці з Грузії

Зура Циклаурі та Гоча Жванія воювали у складі «Грузинського легіону» в Україні з 2014 року

Зура Циклаурі та Гоча Жванія загинули під час боїв на передовій східного фронту

На війні в Україні загинули два добровольці з Грузії, які воювали ще з 2014 року. Про це повідомляє «Грузинський Легіон».

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Зура Циклаурі та Гоча Жванія загинули під час боїв на передовій східного фронту», – йдеться в заяві.

Зазначається, що вони воювали у складі «Грузинського легіону» в Україні з 2014 року.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, на війні в Україні загинув грузинський доброволець Іраклі Курцікідзе. У міністерстві закордонних справ Грузії підтвердили смерть Іраклія Курцікідзе.

Як повідомлялося, у харківській лікарні помер 49-річний доброволець з Польщі Мацей Беднарський, який воював в Україні проти російських загарбників.

У жовтні під Лиманом на Донеччині загинув доброволець із Латвії.

Раніше повідомлялося, що на війні в Україні загинув громадянин Естонії, який вступив в Інтернаціональний легіон, щоб допомогти захиститися від російської окупації. Це вже другий естонець, який загинув в Україні.

Нагадаємо, триває 709-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом доби відбулось 55 бойових зіткнень. Також ворог завдав 50 авіаційних ударів та здійснив 19 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.