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У боях за Україну загинули два добровольці з Грузії

Діана Гасюк
glavcom.ua
У боях за Україну загинули два добровольці з Грузії
Зура Циклаурі та Гоча Жванія воювали у складі «Грузинського легіону» в Україні з 2014 року
фото: «Грузинський Легіон»

Зура Циклаурі та Гоча Жванія загинули під час боїв на передовій східного фронту

На війні в Україні загинули два добровольці з Грузії, які воювали ще з 2014 року. Про це повідомляє «Грузинський Легіон».

«Зура Циклаурі та Гоча Жванія загинули під час боїв на передовій східного фронту», – йдеться в заяві.

Зазначається, що вони воювали у складі «Грузинського легіону» в Україні з 2014 року.

У боях за Україну загинули два добровольці з Грузії фото 1

Нагадаємо, на війні в Україні загинув грузинський доброволець Іраклі Курцікідзе. У міністерстві закордонних справ Грузії підтвердили смерть Іраклія Курцікідзе.

Як повідомлялося, у харківській лікарні помер 49-річний доброволець з Польщі Мацей Беднарський, який воював в Україні проти російських загарбників. 

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Раніше повідомлялося, що на війні в Україні загинув громадянин Естонії, який вступив в Інтернаціональний легіон, щоб допомогти захиститися від російської окупації. Це вже другий естонець, який загинув в Україні. 

Нагадаємо, триває 709-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом доби відбулось 55 бойових зіткнень. Також ворог завдав 50 авіаційних ударів та здійснив 19 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. 

Теги: Україна війна ворог добровольці смерть

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