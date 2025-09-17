Росіянин сокирою, ножем і праскою вбив друга з інвалідністю: посварилися через футбол

Вболівальнику-вбивці загрожує до 20 років позбавлення волі

Жорстоке вбивство сталося у Москві (РФ) через суперечку щодо футболу. Про це повідомляє «Главком».

Футбольний уболівальник забив до смерті свого приятеля з інвалідністю через сварку щодо колишнього нападника збірної Росії Федора Смолова.

63-річний Олег Матвієнко та його друг на кріслі колісному зібралися подивитися матч 3-го раунду Шляху регіонів Кубка Росії між «Сатурном» та Broke Boys, за який виступає Смолов.

Спочатку вони обговорювали Федора, потім його колишні команди, дійшовши до рейтингу найгірших клубів, де грав футболіст.

Вболівальник з інвалідністю стверджував, що таким є «Динамо», але Олег був не згоден.

У результаті почалася суперечка, під час якої Матвієнко втратив контроль над своїми емоціями, взяв сокиру і почав бити товариша. Потім у хід пішли праска та ніж. Загалом Матвієнко завдав особі з інвалідністю 170 ударів, внаслідок чого той помер на місці.

Матвієнка було затримано, проти нього порушено кримінальну справу за статтею «Вбивство». Йому загрожує до 20 років позбавлення волі.

Нагадаємо, ЗСУ на фронті ліквідували титулованого російського мотогонщика.

25-річний мотогонщик Іван Волков – уродженець удмуртського міста Глазова (РФ). Прощання з ліквідованим окупантом відбудеться у Глазові 19 вересня.

У гонках на льоду Глазов виступав у період із 2017 по 2023 рік.

Медального місця досягнув у 2021 році, виступаючи за ЦТВС-ДОСААФ-2 (Каменськ-Уральський) у Вищій лізі командного чемпіонату Росії. Набрав 17 очок за два етапи, здобув срібну медаль. Разом із Германом Хнамурзіним та Едуардом Крисовим став переможцем заключного етапу.