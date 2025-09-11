Каллас спрогнозувала, скільки триватиме війна в Україні

Кая Каллас заявила що війна в Україні поки що далека від закінчення

Верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Кая Каллас висловила думку, що війна в Україні може тривати ще кілька років. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Euronews.

Глава дипломатії Євросоюзу розповіла про можливі сценарії розвитку ситуації: «Думаю, що реалістичний сценарій – це те, що війна триватиме ще протягом кількох років. На жаль, зусилля заради (досягнення, – «Главком») миру, зокрема й президента Трампа, не принесли жодних результатів». За песимістичного сценарію, за версією Каллас, Україні доведеться поступитися своїми територіями.

Щодо Китаю, то вона вважає, що дві основні проблеми, які він становить для ЄС, – це підтримка Росії у війні в Україні та «примусові економічні практики».

«Ми не готові діяти як глобальний гравець, коли йдеться про Китай, тому що ми не маємо єдиного бачення того, що потрібно робити», – додала Каллас.

Раніше глава дипломатії ЄС Кая Каллас пообіцяла посилити санкції проти Росії на тлі інциденту з дронами у небі Польщі, йдеться у заяві на сайті Єврокомісії.

За її словами, порушення європейського повітряного простору «лише зміцнює нашу рішучість підтримувати Україну та її народ у захисті від Росії, а також у прагненні до всеосяжного, справедливого та міцного миру».

«Ми надалі підвищуватимемо ціну для Москви, суттєво посилюючи санкції проти Росії та її союзників. Ми також працюватимемо з міжнародними партнерами для тиску на Росію з метою припинення цієї війни», – заявила Каллас.

До слова, глава дипломатії ЄС Кая Каллас прокоментувала зустріч лідерів Китаю, Росії та Північної Кореї в Пекіні як «прямий виклик міжнародному порядку».