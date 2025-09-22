У Підмосков’ї вантажний літак пролетів над багатоповерхівками на низькій висоті

Офіційні представники Росавіації та Міноборони ситуацію не коментують

Під час вечірньої атаки безпілотників на столицю РФ над багатоповерховими будинками в Новій Москві помітили вантажний літак, що летів на низькій висоті. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.

На відео видно, як важкий транспортний борт проходить на висоті кількох десятків метрів над дахами будівель. Політ відбувся близько 20:00 (за місцевим часом), коли в небі активно працювали засоби ППО, збиваючи дрони. За даними мерії, за вечір нібито було знищено 11 безпілотників, що прямували до Москви.

Офіційні представники Росавіації та Міноборони ситуацію не коментують. Експерти припускають, що низьковисотний маршрут міг бути пов'язаний з екстреним вильотом або коригуванням траєкторії через закритий повітряний простір. Жертв і руйнувань від прольоту не зафіксовано.

Нагадаємо, у Росії безпілотники атакували Москву. ППО нібито відбило атаку БпЛА. Небо над Москвою повністю закрите, в аеропортах введено план «Килим». У Шереметьєво затримується дев'ять рейсів, у Внуково – шість, у Домодєдово – три.