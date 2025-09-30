«Не встигла замінити документи, а вже стала вдовою»: у Дніпрі Росія вбила чоловіка через півтора тижня після весілля

«Я чесно, не знаю як впораюсь з цією втратою , бо ми були всім один для одного»

Російські терористи під час атаки на Дніпро вбили чоловіка, який тільки півтори тижні тому зіграв весілля зі своєю коханою. Про трагедію сповістила його дружина Богдана, пише «Главком».

«Сьогодні загинув мій чоловік. Його вбила клята Росія. Ми були одружені 1,5 тижні. Весілля святкували в п’ятницю. Я не встигла замінити документи, як стала вдовою. Моє серце розбите. Я чесно, не знаю як впораюсь з цією втратою , бо ми були всім один для одного. Ти був найкращою людиною, яку я знала . Не передати словами як сильно я тебе кохаю», – написала жінка про свого коханого Ярослава, якого сьогодні вбили російські терористи в Дніпрі, атакувавши місто шахедами.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений флорист авантюрист Богданка (@bogdanavityaz)

Як відомо, російські війська атакували Дніпро безпілотниками. Унаслідок ударів є поранені та жертва.Аварійно-рятувальні роботи тривають.

Президент Володимир Зеленський відреагував на обстріл Дніпра. Він наголосив, що рятувальники та всі комунальні й екстрені служби працюють на місці удару. За словами президента, кожним таким ударом росіяни доводять, що потрібен сильний тиск на них, а санкції світу проти Росії мають стати значно боліснішими.