Україна ініціює створення спільного оборонного щита з партнерами – Зеленський

Зеленський закликав Європу до координації протидії дронам та ракетам РФ і наголосив на важливості вступу України до ЄС

Україна пропонує створити спільний щит для протидії авіаційним загрозам, зокрема від російських дронів та ракет. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву президента Володимира Зеленського у Новини.Live.



Зеленський підкреслив, що Україна має потенціал для захисту від усіх типів дронів і ракет російських окупантів, а спільні дії з партнерами забезпечать достатньо зброї та виробництва. «В разі втрати Росією здатності завдавати авіаційних ударів їй доведеться шукати інші форми співіснування», – зазначив президент.

Він також звернув увагу на можливе застосування Москвою танкерів у Балтійському морі для запуску дронів і закликав Європу заблокувати морські маршрути, якщо ці підозри підтвердяться.

Крім того, Зеленський очікує на новий 19-й пакет санкцій ЄС та прискорення рішень щодо використання російських активів. Президент наголосив на важливості вступу України до ЄС.

«Це важливо для нас і всього східного флангу. Геополітичний вакуум завжди запрошує російську агресію. Тому Україна має вступити до ЄС, і це станеться. Ми робимо все необхідне. Важливо, щоб вступ України не гальмувала політика окремих країн. Це не про те, що ми вже пережили в історії. Це про те, чого ми всі маємо уникнути. А уникнути маємо будь-якої залежності від Росії. Тому наша незалежність, друзі, та вступ до ЄС – це і ваша сила в Євросоюзі», – додав глава держави.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом Європейської ради Антоніу Коштою в Ужгороді, щоб обговорити питання безпеки, європейської інтеграції та підтримки України. Лідери узгодили спільні позиції щодо гарантій безпеки, зокрема в рамках коаліції охочих, обговорили можливості програми SAFE для розвитку оборонних спроможностей України та інших європейських країн.

Зеленський підкреслив важливість майбутнього членства України в ЄС як економічної та геополітичної гарантії безпеки і зазначив, що вступ України підтримують США. Він також прокоментував «дивну» позицію Угорщини, наголосивши, що навіть Росія більше не заперечує проти членства України в ЄС.

Лідери обговорили посилення санкцій проти Росії та введення тарифів для тих, хто допомагає країні-агресору. Крім того, зустріч торкнулася підтримки українських програм стійкості у сферах енергетики, відбудови та освіти, зокрема допомоги з безкоштовним харчуванням у школах.