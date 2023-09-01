За яких умов війна може закінчитися вже у цьому році: відповідь Зеленського

Після перемоги світ повинен бути на боці України та підтримати «формулу миру»

Війна Росії проти України може закінчитися і 2023 року. Про це сказав президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю португальському телеканалу RTP.

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Закінчення війни залежить від успіхів ЗСУ на фронті.

«Війна може завершитись і цього року. Все залежить від кількох компонентів. Якщо у нас буде просування на полі бою, ми тиснутимемо на них і повністю зламаємо їхній моральний дух, то ми можемо й не уявляти до кінця, що станеться. Приклад Херсона показав, як вони виводили 40 тис. людей. Вони бігли швидко, стрімко, кидали техніку», – сказав президент.

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Глава держави наголосив, що після таких подій світ повинен бути на боці України та підтримати «формулу миру».

Водночас Зеленський пояснив, що є низка чинників, які впливатимуть на ситуацію на фронті. Через це він зазначив, що війна може закінчитися і 2024 року.

«Це може бути й наступного року: уповільнення процесів на фронті, блекаути в Україні. Кожні такі речі вбивають можливості політичного врегулювання війни. Тому що знову наближається зима, Росія може чинити так, і такі кроки можуть змінити положення повністю», – додав він.

Нагадаємо, триває 555-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулось понад 25 бойових зіткнень. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 1 вересня.

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Сьогодні вночі Росія завдала чергового ракетного удару по території Україні. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється.

Протягом минулої доби ворог завдав один ракетний та 44 авіаційних ударів, здійснив 70 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.