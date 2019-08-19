Або четверта влада, або «тупые овцы»
Важко було очікувати іншої поведінки від істоти, яка кілька років таскає свою сім‘ю по судах
Не варто ображатися на Бужанського - чувак поводиться абсолютно органічно, він прийшов до успіху і прикидатися людиною йому більше не потрібно.
Він не просто окреслив своє ставлення до преси - думаю, це тут не головне. Облаявши журналістку , він показав, наскільки глибоко пох*й йому ті цінності, на спекуляції якими він зробив собі кар‘єру - все це д‘артаньянство і карикатурна радянська мужність виявились показушними. В принципі, важко було очікувати іншої поведінки від істоти, яка кілька років таскає свою сім‘ю по судах, як я колись і казав.
Також не варто апелювати до його однопартійців, навіть до найпритомніших - наразі вони нічого не вирішують, центр ухвалення рішень знаходиться в іншому місці.
Ми можемо або проковтнути «тупую овцу», або просто зробити всі аспекти життя хама-депутата, особливо фінансовий, максимально транспарентними, а його самого - максимально токсичним для партії та президента, настільки токсичним, що іншого виходу, ніж порвати, вони не матимуть.
Отже, вилка тут дуже проста - або четверта влада, або «тупые овцы». Обирайте.
Джерело: блог Сергія Іванова