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    Думки вголос

    Або четверта влада, або «тупые овцы»

    • Сергій Іванов

      Журналіст

    • Розсилка
    Новообраний народний депутат Максим Бужанський - Або четверта влада, або «тупые овцы»
    Новообраний народний депутат Максим Бужанський

    Важко було очікувати іншої поведінки від істоти, яка кілька років таскає свою сім‘ю по судах

    Не варто ображатися на Бужанського - чувак поводиться абсолютно органічно, він прийшов до успіху і прикидатися людиною йому більше не потрібно.

    Він не просто окреслив своє ставлення до преси - думаю, це тут не головне. Облаявши журналістку , він показав, наскільки глибоко пох*й йому ті цінності, на спекуляції якими він зробив собі кар‘єру - все це д‘артаньянство і карикатурна радянська мужність виявились показушними. В принципі, важко було очікувати іншої поведінки від істоти, яка кілька років таскає свою сім‘ю по судах, як я колись і казав.

    Також не варто апелювати до його однопартійців, навіть до найпритомніших - наразі вони нічого не вирішують, центр ухвалення рішень знаходиться в іншому місці.

    Ми можемо або проковтнути «тупую овцу», або просто зробити всі аспекти життя хама-депутата, особливо фінансовий, максимально транспарентними, а його самого - максимально токсичним для партії та президента, настільки токсичним, що іншого виходу, ніж порвати, вони не матимуть.

    Отже, вилка тут дуже проста - або четверта влада, або «тупые овцы». Обирайте.

    Джерело: блог Сергія Іванова

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    ЗМІ скандал Максим Бужанський
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