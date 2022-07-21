Завершилося опитування щодо монумента «Батьківщина-мати»: що вирішили українці

Можливість демонтажу монумента повністю наразі не обговорюється

Близько 780 тис. українців взяли участь в опитуванні в «Дії» щодо долі герба СРСР на щиті монумента «Батьківщина-мати». Більшість висловилися за те, щоби замінити герб на тризуб. Про це повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

За заміну герба СРСР проголосували 85% учасників опитування. Опитування стало другим за кількістю респондентів у додатку «Дія».

Результати опитування щодо герба на щиті монумента «Батьківщина-мати»

«Так, ми могли все зробити без консультацій з громадськістю. Зробити на свій розсуд. Але я впевнений, що діалог з суспільством – вкрай важливий. Його треба ініціювати по таких питаннях, тим паче коли нам це нічого не коштує. Мова не йде сьогодні про те, щоб повністю демонтувати монумент, тому що це точно не на часі через величезні кошти, яких потребує цей процес. Продовжуємо працювати над трансформацією монумента – його переосмисленням та технічними змінами», – написав Ткаченко.

Нагадаємо, 7 липня Міністерство культури та інформаційної політики запустило в «Дії»опитування щодо того, що робити з гербом СРСР на щиті монумента «Батьківщина-Мати» у Києві. Українцям пропонувалося вибрати один з трьох варіантів: залишити все, як є; зняти радянський герб і залишити щит чистим або замінити на тризуб – державний герб України.

Як відомо, монумент «Батьківщина-мати» розташований на території Національного музею історії України у Другій світовій війні. Він вважається найвищою скульптурою у Європі. На щиті монумента встановлений герб СРСР із зіркою, серпом і молотом.