Кремлівська доповідь США сильно вдарить по російських елітах

Оточення Путіна розколеться на дві частини

У якості частини ухвалених минулого року санкцій проти Росії США незабаром повинні опублікувати так звану кремлівську доповідь – список наближених до керівництва РФ олігархів і функціонерів. Поки невідомо, скільки імен там буде (за деякими чутками, близько 50) і якими будуть санкційні заходи. Але, це призведе до ще більшого розколу

Оточення Путіна розколеться на дві частини

У якості частини ухвалених минулого року санкцій проти Росії США незабаром повинні опублікувати так звану кремлівську доповідь – список наближених до керівництва РФ олігархів і функціонерів. Поки невідомо, скільки імен там буде (за деякими чутками, близько 50) і якими будуть санкційні заходи. Але, це призведе до ще більшого розколу всередині російської еліти та розділить її на дві умовні частини - тих, хто буде з Володимиром Путіним до кінця, і тих, хто між Путіним і своїми грошима не може обрати нинішнього главу Кремля.

Публікація «кремлівської доповіді» може докорінно вплинути на становище Путіна. Путін 18 років служив для так званої еліти певним дахом, щоб красти в Росії, а активи тримати на Заході. Зараз відбувається розкол в цій «еліті».

Ті, кому пізно пити «Боржомі» – тобто Ковальчук, Тимченко, Ротенберги, Якунін, Патрушев, Кисельов, ось ця мразота, яка вже потрапила під санкції і не зможе ніяк з-під них вибратися до кінця свого життя, – будуть триматися при Путіні та будуть з ним до кінця. Їм просто більше нікуди податися. А ось ті, кому є що втрачати, повинні будуть зробити свій вибір. Їх американці запитують: ви, хлопці, з ким? Ось у вас є мільярд, у деяких десять, а у деяких навіть п'ятнадцять і сімнадцять мільярдів доларів в активах і грошових коштах. Що ви обираєте: Америку і свої мільярди чи Путіна?

Переважна більшість з них не зможе сказати: «Я вибираю мільярди і Путіна». Ми не знаємо, як це буде відбуватися – як довго, в якій формі. Зараз сказати неможливо. Механізмів у Росії немає: механізми імпічменту і змінюваності влади не працюють. А якщо нічого не працює, єдине, що ми можемо сказати, процес заміни президента Росії відбудеться точно не на виборах. А як він відбудеться – ніхто не знає.

Ніхто не знає і того, який масштаб матимуть ці санкції. Це санкції з відкритим кінцем. Точно так само, як у випадку зі «списком Магнітського». Ніхто не знає ж, скільки людей в цілому потрапить під санкції за «списком Магнітського», тому що він розширюється. З новим законом і новим списком ніхто не знає, якими будуть санкції, що вони будуть включати в себе, ніхто не знає, наскільки довгим цей список буде зараз і як він буде подовжуватися потім, як з нього можна вийти. Нові перегляди будуть кожні 180 днів...

Так що збувається моя мрія. Я в 2014 році пропонував, щоб закінчити з режимом Путіна, почати включати в список підсанкційних росіян 200 осіб на місяць. Щоб до кінця першого року було 2400 осіб під санкціями. Тоді режиму Путіна настав би кінець вже, можливо, до кінця 2014 року або до кінця 2015 року. У всякому разі, його б уже не було.

Джерело: Апостроф

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»