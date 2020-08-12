Внаслідок сутичок в Білорусі постраждала п’ятирічна дівчинка



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П'ятирічна дівчинка постраждала від нальоту омонвців у Білорусі

Машину з дитиною збила вантажіка з омонівцями

П'ятирічна дівчинка постраждала через білоруських омонівців. Правоохоронці розтрощили машину, в якій їхала сім’я з малолітньою дитиною. Про це у Twitter пише видання Лента.ру і додає фото постраждалої дівчинки.

Пятилетняя девочка пострадала из-за белорусских омоновцев. Они набросились на машину с ребенком и разбили в ней стекла. Мать девочки говорит, что ее муж просто хотел объехать затор из сигналящих автомобилей. Но сами они клаксон не трогали, потому что он был сломан pic.twitter.com/S8U6sFHUSz — Лента.ру (@lentaruofficial) August 12, 2020

За словами батьків, представники міліції накинулися на машину з дитиною і розбили в ній скло. Мати дівчинки каже, що її чоловік просто хотів об'їхати затор з автомобілів, що сигналили. Але самі вони клаксон не чіпали, бо він був зламаний.

«Чоловік виїхав на зустрічну смугу, щоб об’їхати. Але назустріч нам вибігли омонівці, почали бити машину дубинками – лобове і бокові стекла, дзеркала. Після цього ззаду в нам в’їхала військова техніка, удар був сильний», - розповідає мати дівчинки Інна Череухо розповідає.

Як раніше писав «Главком», третій день протестів у Білуросі відзначився свавіллям правоохоронців: міліція і ОМОН обрали мішенню водіїв, журналістів та перехожих.

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