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    У світі

    Внаслідок сутичок в Білорусі постраждала п’ятирічна дівчинка

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    П'ятирічна дівчинка постраждала від нальоту омонвців у Білорусі - Внаслідок сутичок в Білорусі постраждала п’ятирічна дівчинка
    П'ятирічна дівчинка постраждала від нальоту омонвців у Білорусі

    Машину з дитиною збила вантажіка з омонівцями

    П'ятирічна дівчинка постраждала через білоруських омонівців. Правоохоронці розтрощили машину, в якій їхала сім’я з малолітньою дитиною. Про це у Twitter пише видання Лента.ру і додає фото постраждалої дівчинки.

    За словами батьків, представники міліції накинулися на машину з дитиною і розбили в ній скло. Мати дівчинки каже, що її чоловік просто хотів об'їхати затор з автомобілів, що сигналили. Але самі вони клаксон не чіпали, бо він був зламаний.

    «Чоловік виїхав на зустрічну смугу, щоб об’їхати. Але назустріч нам вибігли омонівці, почали бити машину дубинками – лобове і бокові стекла, дзеркала. Після цього ззаду в нам в’їхала військова техніка, удар був сильний», - розповідає мати дівчинки Інна Череухо розповідає.

    Як раніше писав «Главком», третій день протестів у Білуросі відзначився свавіллям правоохоронців: міліція і ОМОН обрали мішенню водіїв, журналістів та перехожих.

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