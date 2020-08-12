МЗС озвучив офіційну позицію щодо протестів у Білорусі



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Відсутність діалогу призводить до загострення протистояння, - Дмитро Кулеба

Міністерство засуджує насильство під час протестів в Білорусі і закликає до звільнення затриманих осіб, - Кулеба

Міністерство закордонних справ України засуджує насильство під час протестів в Білорусі і закликає до звільнення затриманих осіб, а також до діалогу між владою країни та суспільством. Таку офіційну позицію озвучив в інтерв'ю Радіо НВ міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

«Для України право на мирний протест є невід’ємною частиною політичного і громадського життя, тому ми маємо великий досвід і можемо вже зараз сказати, що відсутність діалогу призводить до загострення протистояння, послаблює країну, і цим ослабленням завжди користуються зовнішні гравці», — підкреслив глава відомства.

Кулеба побажав «білоруським сусідам» на тлі підвищеного інтересу РФ до Білорусі знайти «суспільний баланс», що забезпечить суверенність і незалежність країни.

Як повідомлялося, раніше міністри закордонних справ Литви, Польщі та України, що входять до складу країн Люблінського трикутника, зробили спільну заяву щодо ситуації в Білорусі і закликали владу країни утриматися від застосування сили і звільнити всіх затриманих.

Нагадаємо, американський сенатор-демократ пропонує не призначати посла до Білорусі після останніх подій.

До відома, сьогодні, 12 серпня, частини ОМОН, внутрішніх військ та інших силових структур Білорусі покинули вулиці Мінська.

Нагадаємо, 11 серпня парламент Білорусі оприлюднив заяву щодо протестів в країні, які розпочались 9 серпня після виборів президента. Депутати назвали їх спробою дестабілізації ситуації у країні, а дії правоохоронців – адекватними.

У Білорусі 9 серпня пройшли вибори президента, які з перших днів виборчої кампанії супроводжувалися масовими протестами проти чинного лідера Олександра Лукашенка. У Мінську та інших містах 9 серпня акції протесту переросли в зіткнення протестувальників з силовиками і обернулися жорсткими затриманнями. Застосовувалися водомети, гумові кулі, сльозогінний газ і світлошумові гранати.

Напередодні Центральна виборча комісія Білорусі оновила попередні дані про результати голосування на виборах президента. Лідирує зі значним відривом Олександр Лукашенко.