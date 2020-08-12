«Ані вільні, ані чесні»: в ЄС погрожують санкціями білоруським чиновникам за фальсицікації на виборах



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Євросоюз жорство відреагував на події в Білорусі

Євросоюз закликав владу Білорусі негайно звільнити всіх затриманих

У ЄС не виключають заходів проти осіб, відповідальних за фальсифікацію виборів у Білорусі та насильства після них. Про це пише BBC.

У заяві ЄС також йдеться про те, що там уважно стежать за розвитком подій в Білорусі після виборів, які «не були ані вільними, ані чесними», а влада застосувала «непропорційне і неприйнятне насильство».

«Після звільнення політичних в'язнів у 2015 році відносини між ЄС та Білоруссю покращилися. Але без прогресу в галузі прав людини та верховенства права ці відносини можуть лише погіршуватися», - заявив Верховний представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель.

«Тисячі людей були затримані, а утиски свободи слова та ЗМІ посилилис»", - йдеться в заяві ЄС.

Тисячі людей були затримані внаслідок протестів у Білорусі

Брюссель також закликав владу Білорусі негайно звільнити усіх затриманих. «Народ Білорусі заслуговує на краще», - заявив представник ЄС Жозеп Борель.

За даними МВС Білорусі, за другу ніч зіткнень в країні були затримані близько 2000 людей. Також є інформація, що за два дні були затримані близько 5000 людей.

Більшість затриманих в Мінську привозять в Центр ізоляції. Туди приходять родичі затриманих, щоб дізнатися про їхню долю. Дехто вигукує імена близьких, розраховуючи, що вони зможуть почути і зрозуміти, що їх не залишили і розшукують.

За даними правозахисників, в Центрі ізоляції можуть перебувати близько кількох сотень затриманих.

Як написав білоруський інформаційний сайт, який нині працює лише через Телеграм-канал, «в МВС заявили, що інформацію про затриманих можна отримати цілодобово. Наша журналістка подзвонила і отримла таку інформацію: «Нам невідомо, де перебувають люди».

Нагадаємо, як раніше писав «Главком», американський сенатор-демократ пропонує не призначати посла до Білорусі після останніх подій.