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    У світі

    «Ані вільні, ані чесні»: в ЄС погрожують санкціями білоруським чиновникам за фальсицікації на виборах

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    Євросоюз жорство відреагував на події в Білорусі - «Ані вільні, ані чесні»: в ЄС погрожують санкціями білоруським чиновникам за фальсицікації на виборах
    Євросоюз жорство відреагував на події в Білорусі

    Євросоюз закликав владу Білорусі негайно звільнити всіх затриманих

    У ЄС не виключають заходів проти осіб, відповідальних за фальсифікацію виборів у Білорусі та насильства після них. Про це пише BBC.

    У заяві ЄС також йдеться про те, що там уважно стежать за розвитком подій в Білорусі після виборів, які «не були ані вільними, ані чесними», а влада застосувала «непропорційне і неприйнятне насильство».

    «Після звільнення політичних в'язнів у 2015 році відносини між ЄС та Білоруссю покращилися. Але без прогресу в галузі прав людини та верховенства права ці відносини можуть лише погіршуватися», - заявив Верховний представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель.

    «Тисячі людей були затримані, а утиски свободи слова та ЗМІ посилилис»", - йдеться в заяві ЄС.

    Тисячі людей були затримані внаслідок протестів у Білорусі
    Тисячі людей були затримані внаслідок протестів у Білорусі

    Брюссель також закликав владу Білорусі негайно звільнити усіх затриманих. «Народ Білорусі заслуговує на краще», - заявив представник ЄС Жозеп Борель.

    За даними МВС Білорусі, за другу ніч зіткнень в країні були затримані близько 2000 людей. Також є інформація, що за два дні були затримані близько 5000 людей.

    Більшість затриманих в Мінську привозять в Центр ізоляції. Туди приходять родичі затриманих, щоб дізнатися про їхню долю. Дехто вигукує імена близьких, розраховуючи, що вони зможуть почути і зрозуміти, що їх не залишили і розшукують.

    За даними правозахисників, в Центрі ізоляції можуть перебувати близько кількох сотень затриманих.

    Як написав білоруський інформаційний сайт, який нині працює лише через Телеграм-канал, «в МВС заявили, що інформацію про затриманих можна отримати цілодобово. Наша журналістка подзвонила і отримла таку інформацію: «Нам невідомо, де перебувають люди».

    Нагадаємо, як раніше писав «Главком», американський сенатор-демократ пропонує не призначати посла до Білорусі після останніх подій.

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    Білорусь ЄС вибори арешт протест
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