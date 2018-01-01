Що буде, якщо президент США скаже неправду на допиті

Путін поставив Трампа перед «мінним полем»

Путінська Росія втручанням в американські вибори поставила Дональда Трампа перед серйозним «мінним полем» - саме ним може стати ймовірний допит президента США спецпрокурором Робертом Мюллером. Будь-яке інтерв'ю спецпрокурора з президентом - це вже наближення до розмов на слуханнях у Конгресі або сенатських слухань за участю

Фото: EPA/UPG Дональд Трамп

Путін поставив Трампа перед «мінним полем»

Путінська Росія втручанням в американські вибори поставила Дональда Трампа перед серйозним «мінним полем» - саме ним може стати ймовірний допит президента США спецпрокурором Робертом Мюллером.

Будь-яке інтерв'ю спецпрокурора з президентом - це вже наближення до розмов на слуханнях у Конгресі або сенатських слухань за участю будь-якої американської фізичної особи: пересічний це громадянин або людина, яка перебуває на посаді президента. Це стосується будь-якої людини, котра повинна підняти свою руку та сказати, що зобов'язується говорити тільки правду й нічого крім неї.

І тут виникає серйозна проблема в тому, що називається правдою. Виникає ймовірність, що людина під присягою почне брехати. Це перший момент. Я про це говорив рік тому, коли в середині січня 2017-го написав про те, що чим більше розвивається скандал з російським втручанням в американські вибори, тим вища ймовірність того, що хтось почне брехати під присягою. А імпічмент можливий не тільки через те, що президент порушив закон.

Пам'ятаєте ж ситуацію з Біллом Клінтоном, яка майже призвела до імпічменту? Це була ситуація, яка не ґрунтувалася на тому, що він щось говорив або не говорив щодо знаменитих плям на сукні Моніки Левінські або подробиць того, чим вони займалися, а саме на тому, що Клінтон брехав під присягою.

І тут те ж саме. Питання російського втручання в американські вибори - це одна тема, а інша тема, суміжна з цим питанням - потенційна брехня під присягою. Це дуже небезпечна річ - якщо Трамп буде викритий у брехні під присягою, то це є серйозним злочином.

Другий момент - звичайно ж, політичний. Коли президента США викликають на килим перед будь-ким, то це політично може бути дуже і дуже погано, і, звичайно ж, буде використано його супротивниками, політичними опонентами, в цілому Демократичною партією, а, можливо, навіть і деякими представниками Республіканської партії. Дивлячись хто які цілі переслідує. Наприклад, демократи - для можливого імпічменту перед закінченням його першого терміну, а якщо не імпічменту, то, у всякому разі, непереобрання на другий термін. Частина Республіканської партії, а в Трампа є свої недруги і в партії - з метою того, щоб напевно позбутися його, тому що він є дуже умовним республіканцем. Він хоч і йшов на вибори від республіканців, але побував у великій кількості різних партій і також був безпартійним.

Тому цей факт буде використовуватися проти нього. Відповідно, Трамп і його адвокати будуть шукати шляхи, яким чином уникнути такого інтерв'ю. Інтерв'ю ж тільки англійською звучить як інтерв'ю, насправді це фактично допит.

Я думаю, що він у будь-якому випадку там (на допиті, - «Апостроф») буде не сам, а з адвокатами. І, навіть якщо без них, то він буде дуже сильно натренований командою своїх адвокатів, щоб нічого не «ляпнути». Але проблема в тому, що ляпнути та брехати під присягою - це дві різні речі. Вони можуть бути однією і тією ж річчю, але можуть бути і двома різними. Наприклад, він притиснутий до стіни певними обставинами розслідування, яке лежить в книжечці у того, хто його інтерв'ює, і він не знає всі карти - вони не розкриті перед ним. Йому достеменно не відомо, що інша сторона знає, чого вона не знає, що знає точно й чого не знає точно. Відповідно, Трамп повинен буде прямо на ходу оцінювати обставини та питання, аналізувати їх і робити у себе в голові певний тест - чи небезпечно брехати з того чи іншого приводу.

Насправді, зараз Трамп опинився перед катастрофічним «мінним полем», що може мати як моментальні, так і відкладені наслідки. Адже це все буде записуватися, аналізуватися, обговорюватися, може бути оприлюднено. Потім все знову буде проаналізовано, а інші сторони будуть тестувати це на правду і брехню. Все це є реальним «мінним полем» для Трампа.

Джерело: Апостроф

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