Моніка Левінскі для Зеленського

Судячи із даних розслідувань, президент знав про спецоперацію, починаючи із 15 червня 2020 року

Судячи із даних розслідувань, президент знав про спецоперацію, починаючи із 15 червня 2020 року

Чи був факт державної зради має з'ясовувати слідство і суд

Білла Клінтона піддали процедурі імпічменту не через те, що він мав зв'язок із Монікою Левінскі, а через те, що він брехав про це під присягою.

А відтак декілька коротких висновків із розслідування Belligcat:

1. 15 місяців Зеленський і Єрмак брехали про справу вагнерівців. Спершу заперечували сам факт існування такої спецоперації. Потім говорили, що ця спецоперація була спецоперацією чужих спецслужб. Ще наполягали: всі, хто говорить про Вагнергейт, – зрадники та російські шпигуни.

2. Судячи із даних розслідувань, Зеленський знав про спецоперацію, починаючи з 15 червня 2020 року. 1 липня він узгодив план спецоперації.

3. Спецоперація від А до Я готувалася виключно українськими розвідниками.

4. ТСК на чолі із Безуглою збрехала, заявивши, що не знає, хто віддав наказ про відкладення спецоперації. Belligcat, посилаючись на Бурбу, каже, що це робив Єрмак.

5. 18 листопада 2021 року ДБР має запросити Єрмака на ДБР.

Я розумію, що вони розслідують справу про середній палець Лероса. Але.

На засідання ТСК мають добровільно з'явитися Зеленський і Єрмак – для дачі показів у справі вагнерівців.

6. Зеленський і Єрмак мають публічно вибачитися перед українськими розвідниками за зрив спецоперації.

7. Чи був факт державної зради має з'ясовувати слідство і суд. Принаймні, точно це не повинні робити Арестович і Арахамія.

8. Президент Зеленський повинен публічно пояснити свою брехню. Пройшло пів доби, а він – не пари з вуст.

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Джерело: блог Сергія Руденка

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