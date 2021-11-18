  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Сергій Руденко
рус
    Думки вголос

    Моніка Левінскі для Зеленського

    Судячи із даних розслідувань, президент знав про спецоперацію, починаючи із 15 червня 2020 року - Моніка Левінскі для Зеленського
    Судячи із даних розслідувань, президент знав про спецоперацію, починаючи із 15 червня 2020 року
    фото: Офіс президента України

    Чи був факт державної зради має з'ясовувати слідство і суд

    Білла Клінтона піддали процедурі імпічменту не через те, що він мав зв'язок із Монікою Левінскі, а через те, що він брехав про це під присягою.

    А відтак декілька коротких висновків із розслідування Belligcat:

    1. 15 місяців Зеленський і Єрмак брехали про справу вагнерівців. Спершу заперечували сам факт існування такої спецоперації. Потім говорили, що ця спецоперація була спецоперацією чужих спецслужб. Ще наполягали: всі, хто говорить про Вагнергейт, – зрадники та російські шпигуни.

    2. Судячи із даних розслідувань, Зеленський знав про спецоперацію, починаючи з 15 червня 2020 року. 1 липня він узгодив план спецоперації.

    3. Спецоперація від А до Я готувалася виключно українськими розвідниками.

    4. ТСК на чолі із Безуглою збрехала, заявивши, що не знає, хто віддав наказ про відкладення спецоперації. Belligcat, посилаючись на Бурбу, каже, що це робив Єрмак.

    5. 18 листопада 2021 року ДБР має запросити Єрмака на ДБР.

    Я розумію, що вони розслідують справу про середній палець Лероса. Але.

    На засідання ТСК мають добровільно з'явитися Зеленський і Єрмак – для дачі показів у справі вагнерівців.

    6. Зеленський і Єрмак мають публічно вибачитися перед українськими розвідниками за зрив спецоперації.

    7. Чи був факт державної зради має з'ясовувати слідство і суд. Принаймні, точно це не повинні робити Арестович і Арахамія.

    8. Президент Зеленський повинен публічно пояснити свою брехню. Пройшло пів доби, а він – не пари з вуст.

    Читайте також:

    Джерело: блог Сергія Руденка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: ТСК суд розслідування президент вагнергейт
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Валерій Пекар
    Валерій Пекар

    Бізнесмен

    Сергій Гармаш
    Сергій Гармаш

    Журналіст

    Валерій Чалий
    Валерій Чалий

    Надзвичайний і Повноважний Посол України у США

    Наталка Прудка
    Наталка Прудка

    Журналіст

    Ігор Ейдман
    Ігор Ейдман

    Соціолог

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Моніка Левінскі для Зеленського