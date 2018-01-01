Народ має право знати інформацію про закордонний відпочинок високопосадовців

Про страусів нинішніх керівників поки нічого не відомо. Але Мальдів та Сейшел цілком достатньо для того, щоб зробити певні висновки

Другий тиждень у центрі уваги українського суспільства - розкішний зимовий відпочинок двох головних родин України - Петра Порошенка та Юрія Луценка. Відкинувши надмірну скромність, у новорічні свята вони насолоджувалися водними процедурами у люксових апартаментах на Мальдівах та Сейшелах. Натомість нині Порошенко та Луценко щиро дивуються

Юрій Луценко та Петро Порошенко

Про страусів нинішніх керівників поки нічого не відомо. Але Мальдів та Сейшел цілком достатньо для того, щоб зробити певні висновки

Другий тиждень у центрі уваги українського суспільства - розкішний зимовий відпочинок двох головних родин України - Петра Порошенка та Юрія Луценка. Відкинувши надмірну скромність, у новорічні свята вони насолоджувалися водними процедурами у люксових апартаментах на Мальдівах та Сейшелах. Натомість нині Порошенко та Луценко щиро дивуються негативній реакції українців. Мовляв, гуляли на зароблене та задеклароване. Сам факт того, що усе відбувалося під час війни в Україні, їх, схоже, навіть не збентежив.

Відпочинок під грифом «секретно»

Зимовий вояж двох родин відбувся в режимі секретності. Напередодні від’їзду президентської родини на Мальдіви та прокурорської родини на Сейшели не було жодних офіційних повідомлень. Тільки після того, як журналістам спецпроекту «Схеми» радіо «Свобода» стали відомі подробиці цих двох дорогих поїздок Порошенка і Луценка, в Адміністрації президента та Генпрокуратурі підтвердили сам факт такого відпочинку. Але цифри, озвучені розслідувачами, - близько 500 тис. доларів, витрачених на тижневий тур на Мальдіви, та близько 50 тис. євро за відпочинок на Сейшелах - сторони поки не поспішають підтверджувати.

Обидві сторони - люди небідні. Порошенко - мільярдер. Родина Луценків - мільйонери. Вони, поза сумнівом, можуть собі багато що дозволити. Тим більше, і перший, і другий публічно неодноразово говорили про свою фінансову допомогу фронту. Здавалося би, які можуть бути до них претензії? Так, в країні йде війна. Так, на фронті гинуть люди. Але життя на цьому не закінчується, як резонно дають зрозуміти українцям Порошенко та Луценко. І, звичайно, вони у чомусь праві. Як мають рацію і ті, хто вважає, що відпочинок «по-багатому» президентської та прокурорської родин це - явний перебір.

Втім, у всій цій історії з Сейшелами-Мальдівами вражають не стільки суми, витрачені Порошенками і Луценками на відпочинок, скільки відсутність елементарних та спокійних пояснень з цього приводу. Президент і генеральний прокурор - люди державні, вони служать суспільству. І люди вправі у них спитати і про деталі їхнього відпочинку закордоном, і про фінанси, витрачені на Мальдіви та Сейшели, і про те, на кого було покладено керівництво державою за їхньої відсутності. На багато питань поки відповіді немає. І, очевидно, не буде. Адже тих, хто вимагає відповідей, за версією президентських ботів в мережі, долають заздрість та лівацький запал.

Стопами Януковича

За часів президентства Віктора Януковича про його пристрасть до розкошів ходили легенди. Золоті батон і унітаз, туфлі з крокодилячої шкіри та страуси у приватному маєтку стали символом епохи четвертого глави української держави. «Донецькі» разом з тодішнім президентом любили шикувати та демонструвати свою перевагу. Вони були впевнені у своїй силі і навість не допускали думки про те, що все це може в одну мить зникнути. У цьому ж, схоже, переконана нині і команда Петра Порошенка.

Про туфлі і страусів нинішніх керівників української держави поки нічого не відомо. Але Мальдів та Сейшел цілком достатньо для того, щоб зробити певні висновки. Влада Порошенка все більше втрачає відчуття реальності. Той же Юрій Луценко запевняє, що зимовий острівний відпочинок за 50 тисяч євро в Україні може собі дозволити будь-який представник середнього класу. Що дозволяє зробити висновок: або генпрокурор та українці живуть у двох різних країнах, або керівник ГПУ знає про вітчизняний бізнес набагато більше за інших.

Тяга президента Порошенка і генпрокурора Луценка до розкішного життя дає підстави припустити: команда Петра Порошенка може закінчити так само, як і команда Віктора Януковича. Адже у 2013 році українці виходили на Майдан зокрема і тому, що відчували несправедливість, яку демонструвала тодішня команда. Запит Революції гідності на чесну та відкриту владу залишається нереалізованим. В умовах війни на сході країни це сприймається іще більш гостро.

Час «Ч» для Саакашвілі

4 лютого Михайло Саакашвілі поновлює протестні акції в Києві. Іще півтора місяці тому це були марші за імпічмент президента. Тепер анонсується вже марш за майбутнє та відставку Порошенка.

Екс-президент Грузії, як відомо, дуже тонко відчуває політичну кон’юнктуру. Ймовірно, акцент на відставці президента зроблено невипадково. Нинішній президент України усе більше втрачає підтримку серед українців. Згідно з останніми соцопитуваннями, президентський рейтинг Петра Порошенка вже нижче рейтингу Юлії Тимошенко - 7,6% проти 8,7% глави «Батьківщини».

Зимові канікули на Мальдівах, очевидно, іще більше підірвуть довіру до нинішнього глави держави. І в цьому, звичайно ж, допоможе Михайло Саакашвілі. Для екс-президента Грузії зараз ідеальний час для початку контрнаступу на владу Порошенка - Луценка. Президент і генпрокурор, що відпочили на островах, - зручна ціль для нього. До того ж, на відміну від своїх опонентів, Саакашвілі є що втрачати - він опинився на порозі екстрадиції до Грузії, де на нього чекає тюремний строк у три роки.

Якби українська влада була сильнішою та мудрішою, та не відпочивала би на Сейшелах і Мальдівах, у Саакашвілі не було би і шансу на лідерство у протестному русі. Нині ж для Міхо - «зірковий час».

Джерело: Deutsche Welle

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