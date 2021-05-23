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    Якщо справа Медведчука розвалиться у суді, Зеленський може забути про свій другий термін, – Фейгін

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    &laquo;Від успішного розслідування залежить майбутнє Зеленського&raquo; &ndash; Фейгін - Якщо справа Медведчука розвалиться у суді, Зеленський може забути про свій другий термін, – Фейгін

    «Від успішного розслідування залежить майбутнє Зеленського» – Фейгін

    Фото з відкритих джерел

    «Розтягувати судову справу Медведчука – не в інтересах Зеленського» – російський опозиціонер

    Від успішного розслідування та подальшого притягнення до кримінальної відповідальності голови політради партії ОПЗЖ Віктора Медведчука залежить майбутнє Володимира Зеленського як президента.

    Таку думку російський опозиціонер і правник Марк Фейгін висловив в програмі «Студія Захід» з Антоном Борковським на Еспресо.TV.

    «Для президента Зеленського – це питання принципове. Ви уявляєте, що буде, якщо ця справа розсиплеться і закінчиться нічим, не має значення з яких причин? Або від того, що прокуратура, яка підтримує обвинувачення в суді, не зможе добре спрацювати і разом з СБУ не надасть потрібної кількості доказів. Або ж суд прийме якісь рішення, які будуть не на користь звинувачення Медведчука в тих статтях (Кримінального кодексу – ред.), які йому пред’явлено. Або ж просто ця справа затягнеться, як ми не раз бачили», – зазначив Фейгін.

    За його словами, розтягувати судову справу Медведчука – не в інтересах Зеленського.

    «У Володимира Олександровича Зеленського, у нього каденція два з половиною роки залишається. А вибори почнуться ще раніше. Тобто він повинен вкластися в ці терміни. Він не може перенести цю проблему на наступний (президентський – ред.) термін. Стане він президентом чи не стане – народ України обиратиме», – пояснив Марк Фейгін.

    «Тут не можна показати свою слабкість. Ціною цього буде наступний термін Зеленського на посаді президента», – наголосив правник.

    Нагадаємо, народна депутатка від фракції «Європейська Солідарність» Вікторія Сюмар вважає, що визнаною ЄС вакциною Pfizer в Україні вакцинують тільки топчиновників.

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    Теги: Віктор Медведчук Марк Фейгін СБУ суд вибори Володимир Зеленський розслідування
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    Якщо справа Медведчука розвалиться у суді, Зеленський може забути про свій другий термін, – Фейгін