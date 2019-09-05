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    Думки вголос

    Для чого всі «законовареники» в один злиплися

    • Сергій Тихий

      Журналіст

    • Розсилка
    Володимир Зеленський - Для чого всі «законовареники» в один злиплися
    Володимир Зеленський

    «Побєдноє шествиє» продовжується і саме це відзначає та запам’ятовує Зелекторат

    В народі це називається - ЗЛИПЛИСЯ ВСІ ВАРЕНИКИ В ОДИН. Це коли аж надто чогось багато… А за два дні у новій Раді стільки вже законів з давно затертими від балачок назвами – або прийняли, або анонсували «от-от прийняття», що не знаю, як ви, але я вже збився з ліку. А щоб визначитися з рівнем актуальності, компетентності та нешкідливості всіх цих законопроектів – то взагалі фантастика.
    Про наслідки всього цього сказано багато, повторюватися не хочу. Це якщо виходити з якості законодавчої робити, а з точки зору піар-ефекту – «побєдноє шествиє» продовжується і саме це відзначає та запам’ятовує Зелекторат.

    Відтак, для Зе-Ради поки що головне не в тому, який закон прийняти і що від нього буде, а в тому – як його буде прийнято і ким сприйнято. Все правильно: у базарному фарсі драматургія не важлива – головне, щоб реготали. І спрацювало (!): публіка, яка щиро ненавиділа всі попередні Верховні Ради, «нагороджуючи» їх стабільно ганебним рейтингом, із відчуттям якоїсь незвичної для себе новизни фіксує, що парламент став якийсь ІНШИЙ. Що робити з тим відчуттям ніхто з них – і внизу, і нагорі - толком не знає, наскільки швидко воно згасне – теж. Але усвідомленням цієї «іншості» не можна знехтувати й тим, хто дивиться на 9-те скликання – і з осудом, і зі страхом.

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    На наших очах, разом зі старою моделлю «українського парламентаризму» руйнується взагалі пострадянський спосіб політичного життя, який домінував в Україні протягом усіх майже трьох десятиліть після досягнення незалежності і який прийшов до свого тупика. І, давайте відповімо чесно, без знижок, без огляду на нинішні реальні парламентські жахи: хіба там є за чим шкодувати? Те що нова система буде ще гірша не має нині жодного значення, головне – вона інша. І та, що скоро – будемо на те сподіватися - прийде їй на зміну, теж обов’язково буде інша. Бо повернення до старого уже не буде, як не повернуться уже ніколи на перші ролі геть усі учасники цьогорічної президентської компанії, включно з діючим президентом. Зеленський же обіцяв, що не буде балотуватися на другий термін, чим теж собі очок «за новизну» заробив...

    Думаємо про майбутнє, пані і панове, воно як ніколи твориться саме нині.

    Джерело: Блог Сергія Тихого

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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