Марія Захарова прокоментувала слова німецького амбасадора про страх війни з Росією

Офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова, прокоментувала слова посла Німеччини в Україні Анки Фельдгузен, що «всі бояться війни з Росією», та акцентувала увагу на абсолютній «миролюбності» та «порядності» політики Росії:

«За словами німецького посла, всі бояться бути з Росією в прямій війні. Тобто, справа в страху. А Росія в принципі в основу своєї національної політики, включаючи внутрішню і зовнішню, заклала не страх війни з кимось, а принциповий вибір на користь миру і його підтримки. Відчуйте різницю, як то кажуть», – написала вона в своєму Telegram-каналі.

Цілком в дусі російської політики всю провину за напругу в світі представниця країни-агресора переклала па Захід.

«Які ж натівці нечистоплотні – написала Захарова. – Власними руками, використовуючи таких же послів і міністрів закордонних справ, стимулювали на Україні майдани, довели країну до повної втрати суверенітету і стану напіврозпаду, знекровили держуправління, стравили українців один проти одного і проти власної історії, а тепер згадали про те, що у них є якісь правові обмеження. Треба було про право і етику згадувати тоді, коли розміщували в міністерствах і відомствах України свої спецслужби, моделювали і спонсорували майдани, тренували бойовиків».

Про російські війська на теренах України та про окуповані території сусідніх країн пані Захарова чомусь не згадала.

Напередодні у Москві прокоментували заяву президента України Володимира Зеленського, яка прозвучала в інтерв'ю телеканалу «1+1», що Москва порушує логіку Мінських угод, надаючи громадянство жителям окупованих територій. Офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова заявила, що Росія видає свої паспорти жителям Донбасу виключно «з гуманітарних міркувань».