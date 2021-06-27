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    У Мінську автомобіль протаранив ворота російського посольства (відео)

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    Автомобілю вдалося зламати лише перші з&nbsp;подвійних воріт посольства - У Мінську автомобіль протаранив ворота російського посольства (відео)

    Автомобілю вдалося зламати лише перші з подвійних воріт посольства

    Фото: ДАІ Мінська

    Водія затримали вже на території посольства

    У Мінську легковий автомобіль «Форд» на повному ходу в’їхав у ворота посольства РФ у Білорусі.

    Після цього 35-річний водій автівки вибіг з неї та переліз через паркан на територію посольства. Про це вчора, 26 червня, повідомила пресслужба Державтоінспекції Мінська.

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    У Мінську автомобіль протаранив ворота російського посольства (відео)
    У Мінську автомобіль протаранив ворота російського посольства (відео)
    Фото: ДАІ Мінська

    Вже на території посольства водія затримали.

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    У відомстві зазначають, що, за попередньою інформацією, водій перебував у стані наркотичного сп’яніння.

    На відео інциденту, яке потрапила у поле зору камер відеоспостереження, можна побачити, що автомобілю вдалося зламати лише перші з подвійних воріт посольства. Після удару автівка зупинилася і почала відкочуватися назад. Водій транспортного засобу вибіг з нього і переліз через другі ворота, опинившись на території посольства. Моменту його затримання на відео немає.

    Теги: Білорусь Росія водій автомобіль
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    У Мінську автомобіль протаранив ворота російського посольства (відео)