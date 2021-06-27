У Москві зафіксували рекордну кількість померлих через коронавірус

Мер Москви визнав, що в місті вирує епідемія і пояснив це поширенням індійського штаму коронавірусу «Дельта»

Всього за минулу добу в РФ виявили 20,5 тисяч хворих

У російській столиці за добу померли 114 осіб з Covid-19, це абсолютний рекорд для Москви з початку епідемії.

Про це повідомляє РБК.

У Москві в суботу, 26 червня, зафіксували рекордну кількість смертей від Covid – 114, попередній рекорд у місті був зареєстрований днем раніше, 25 червня, тоді від вірусу померли 98 осіб, а до цього – 24 червня (92 смерті). Також повідомляється про 6723 нових заражених за день.

Всього з початку пандемії в Москві від коронавірусу померли 22086 осіб, це більше, ніж в будь-якому іншому регіоні РФ. На другому місці в Росії за цим показником Санкт-Петербург з 16006 смертями, на третьому – Московська область (6458 летальних випадків).

Мер Москви Сергій Собянін визнав, що в місті вирує епідемія і пояснив це поширенням в столиці РФ індійського штаму коронавірусу «Дельта», який має більшу заразність і провокує значно швидший розвиток хвороби.

Всього за минулу добу в РФ виявили 20,5 тисяч хворих, 599 росіян померли.

Як повідомлялося, за добу 24 червня у світі діагностували понад 408 тисяч нових випадків захворювання на коронавірус. Найбільше хворих виявили у Бразилії Індії та Колумбії, а в Європі – Росія, Британія, Іспанія. Понад 7,9 тис. випадків захворювання коронавірусом зафіксували в Москві за 24 червня.

За останніми статистичними даними, Росія – лідер за кількістю смертей від коронавірусу в Європі.

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