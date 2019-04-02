Можливо, Зеленський насправді хоче допомогти Україні?

Володимир Зеленський

У класичній літературі є випадки, коли герой одружується з повією, щоб врятувати її безсмертну душу

Ну, дуже азартний Зеленський.

А й насправді, навіщо це Зеленському? Куди не глянь, як не повернеться колесо Фортуни – незліченні проблеми і очевидні негаразди йому уже гарантовані. Переможе (не дай Бог!) – треба докорінно змінювати все життя. І головне – замість всенародного визнання – кілотонни невдоволення і претензій, в першу чергу від тих, хто його підтримав. А що буде з 95-м кварталом? Йому ж там не випадатиме підробляти й на вихідних. І не лише тому, що у президента їх немає.

Програє – теж проблеми, бо повернення до «як було» уже не буде. Доведеться вести «Слугу народу» на парламентські вибори, а там уже ролі «забронзовілого божка», навколо якого крутиться обслуга, не передбачено в принципі. Доведеться приймати рішення, собачитися не лише з ворогами, але й з друзями, вчитися, зрештою тому, без чого політика на вищих щаблях просто не буває. А кинути це діло уже не можна, бо кине - і нема ніякого «Слуги народу», все на тобі тримається. А відтак, і 95-квартал, і «Президент Голобородько» - це все уже недосяжне, у минулому житті… Тоді навіщо йому все це? Йти туди, де доведеться робити те, чому ти ніколи не вчився і жодних немає гарантій, що здатний навчитися.

Я бачу поки що одне пояснення: особисті амбіції, шалені, такого рівня, коли відключається все, навіть інстинкт самозбереження. Мене наштовхнув вчора на цю думку, який кілька років тому зблизька бачив Зеленського, коли той брав участь у шоу «Танці з зірками». Ну, що те шоу, спитаєте? Така собі дуже недешева гра на очах мільйонів глядачів, але усього лише гра, нічого доленосного у тому виграєш ти в ній, чи програєш – нема. Але треба було бачити, як нинішнього кандидата в президенти №1, буквально спалювала жага перемогти будь-що! Заради перемоги, самоствердження в позиції «я кращий» нічого не шкода? Якщо це стосується особистого, – грошей, сім’ї, долі - то нехай вже буде, як буде, бо таких людей зупинити реально важко. Але ж нині мова про нашу з вами Батьківщину…

А може, Зеленський насправді хоче допомогти Україні? Ну, ми знаємо з класичної літератури випадки, коли герой одружується з повією, чи от, як було сказано нашим героєм-кандидатом, з «порно-актрисою», щоб врятувати її безсмертну душу. Ви в таке вірите? Я серйозно.

Вибори Президента України 2019

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Джерело: Блог Сергія Тихого

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