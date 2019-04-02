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    Думки вголос

    Можливо, Зеленський насправді хоче допомогти Україні?

    • Сергій Тихий

      Журналіст

    • Розсилка
    Володимир Зеленський - Можливо, Зеленський насправді хоче допомогти Україні?
    Володимир Зеленський

    У класичній літературі є випадки, коли герой одружується з повією, щоб врятувати її безсмертну душу

    Ну, дуже азартний Зеленський.

    А й насправді, навіщо це Зеленському? Куди не глянь, як не повернеться колесо Фортуни – незліченні проблеми і очевидні негаразди йому уже гарантовані. Переможе (не дай Бог!) – треба докорінно змінювати все життя. І головне – замість всенародного визнання – кілотонни невдоволення і претензій, в першу чергу від тих, хто його підтримав. А що буде з 95-м кварталом? Йому ж там не випадатиме підробляти й на вихідних. І не лише тому, що у президента їх немає.

    Програє – теж проблеми, бо повернення до «як було» уже не буде. Доведеться вести «Слугу народу» на парламентські вибори, а там уже ролі «забронзовілого божка», навколо якого крутиться обслуга, не передбачено в принципі. Доведеться приймати рішення, собачитися не лише з ворогами, але й з друзями, вчитися, зрештою тому, без чого політика на вищих щаблях просто не буває. А кинути це діло уже не можна, бо кине - і нема ніякого «Слуги народу», все на тобі тримається. А відтак, і 95-квартал, і «Президент Голобородько» - це все уже недосяжне, у минулому житті… Тоді навіщо йому все це? Йти туди, де доведеться робити те, чому ти ніколи не вчився і жодних немає гарантій, що здатний навчитися.

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    Я бачу поки що одне пояснення: особисті амбіції, шалені, такого рівня, коли відключається все, навіть інстинкт самозбереження. Мене наштовхнув вчора на цю думку, який кілька років тому зблизька бачив Зеленського, коли той брав участь у шоу «Танці з зірками». Ну, що те шоу, спитаєте? Така собі дуже недешева гра на очах мільйонів глядачів, але усього лише гра, нічого доленосного у тому виграєш ти в ній, чи програєш – нема. Але треба було бачити, як нинішнього кандидата в президенти №1, буквально спалювала жага перемогти будь-що! Заради перемоги, самоствердження в позиції «я кращий» нічого не шкода? Якщо це стосується особистого, – грошей, сім’ї, долі - то нехай вже буде, як буде, бо таких людей зупинити реально важко. Але ж нині мова про нашу з вами Батьківщину…

    А може, Зеленський насправді хоче допомогти Україні? Ну, ми знаємо з класичної літератури випадки, коли герой одружується з повією, чи от, як було сказано нашим героєм-кандидатом, з «порно-актрисою», щоб врятувати її безсмертну душу. Ви в таке вірите? Я серйозно.

    Вибори Президента України 2019
    ІНОЗЕМНІ ОКРУГИ
    • Зеленський Володимир Олександрович
      30.22%
    • Порошенко Петро Олексійович
      15.93%
    • Тимошенко Юлія Володимирівна
      13.39%
    • Бойко Юрій Анатолійович
      11.68%
    • Гриценко Анатолій Степанович
      6.91%
    • Смешко Ігор Петрович
      6.03%
    • Ляшко Олег Валерійович
      5.48%
    • Вілкул Олександр Юрійович
      4.15%
    • Кошулинський Руслан Володимирович
      1.62%
    • Тимошенко Юрій Володимирович
      0.62%
    • Шевченко Олександр Леонідович
      0.57%
    • Наливайченко Валентин Олександрович
      0.22%
    • Балашов Геннадій Вікторович
      0.17%
    • Богомолець Ольга Вадимівна
      0.17%
    • Безсмертний Роман Петрович
      0.14%
    • Бондар Віктор Васильович
      0.11%
    • Тарута Сергій Олексійович
      0.10%
    • Литвиненко Юлія Леонідівна
      0.10%
    • Дерев’янко Юрій Богданович
      0.10%
    • Шевченко Ігор Анатолійович
      0.09%
    • Богословська Інна Германівна
      0.09%
    • Петров Володимир Володимирович
      0.08%
    • Кармазін Юрій Анатолійович
      0.08%
    • Каплін Сергій Миколайович
      0.08%
    • Скоцик Віталій Євстафійович
      0.07%
    • Мороз Олександр Олександрович
      0.06%
    • Журавльов Василь Миколайович
      0.05%
    • Кривенко Віктор Миколайович
      0.04%
    • Кива Ілля Володимирович
      0.03%
    • Габер Микола Олександрович
      0.03%
    • Ващенко Олександр Михайлович
      0.03%
    • Данилюк Олександр Володимирович
      0.02%
    • Корнацький Аркадій Олексійович
      0.02%
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      0.02%
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      0.02%
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      0.02%
    • Насіров Роман Михайлович
      0.01%
    • Носенко Сергій Михайлович
      0.01%

    Джерело: Блог Сергія Тихого

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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