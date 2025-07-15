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Міненерго РФ офіційно підтвердило глибоку кризу у вугільній промисловості

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Міненерго РФ офіційно підтвердило глибоку кризу у вугільній промисловості
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

«Криза у вугільній галузі – одній із ключових для економіки РФ – свідчить про глибокі системні проблеми»

Російське міненерго офіційно підтвердило глибоку кризу у вугільній промисловості. Лише за останні місяці кількість зупинених або закритих вугільних підприємств зросла до 51 – у квітні їх було 27. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Центр протидії дезінформації.

Наприклад, на початку червня виробництво призупинила шахта «Спиридонівська» в Кузбасі, яка забезпечувала роботою приблизно 900 осіб. Загалом тисячі працівників у цій сфері в РФ залишилися без роботи.

«Криза у вугільній галузі – одній із ключових для економіки РФ – свідчить про глибокі системні проблеми. Основна причина падіння – втрата зовнішніх ринків, насамперед європейських, через міжнародні санкції та логістичні обмеження. В умовах надлишку пропозиції на світовому ринку російське вугілля стало збитковим», – йдеться у повідомленні.

ЦПД стверджує, що попри гучні обіцянки Путіна про «стабілізацію ситуації у найкоротші терміни», озвучені ще в грудні 2023 року, жодних позитивних змін не відбулося: «Поки Кремль веде загарбницьку війну проти України, деградація базових секторів економіки РФ є неминучою і буде лише поглиблюватися».

Нагадаємо, що очільниця Центрального банку Російської Федерації Ельвіра Набіулліна заявила, що ресурси, які дозволяли російській економіці два роки показувати зростання в умовах повномасштабної війни проти України та санкцій, вичерпані.

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Теги: вугілля криза росія

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