Москва отримала «дуже вигідну пропозицію» від США: ЗМІ озвучили деталі

Олексій Руденко
glavcom.ua
Олексій Руденко
Москва отримала «дуже вигідну пропозицію» від США: ЗМІ озвучили деталі
Російська влада не отримала обіцянки припинити військову підтримку України
Питання окупованих українських територій, як пропонують американці, залишиться замороженим на 50 або 100 років

Спецпосланець президента США Стів Віткофф під час свого візиту до Росії передав голові Кремля Володимиру Путіну пропозицію про припинення війни в Україні, погоджену з лідерами європейських держав. Про це пише «Главком» із посиланням на ресурс Onet.

Як пишуть журналісти видання, Москва нібито одержала дуже вигідну пропозицію від адміністрації Дональда Трампа.

Американські пропозиції, зокрема, передбачають:

  • перемир'я, а не мир в Україні;
  • фактичне визнання територіальних завоювань Росії шляхом перенесення цього питання на 49 чи 99 років;
  • зняття більшості санкцій, запроваджених щодо Росії;
  • можливе повернення до енергетичного співробітництва, тобто імпорту російського газу та нафти.

При цьому пакет пропозицій не гарантує нерозширення НАТО, як вимагають росіяни. Москва також не отримала обіцянки припинити військову підтримку України, проте цей пункт, як зазначається, влада РФ підтримує.

Водночас журналістам видання незрозуміло, чи Росія прийме цю пропозицію, оскільки останнім часом між Вашингтоном і Москвою спостерігалося наростання напруженості, в тому числі й взаємні ядерні загрози.

Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що спецпредставник Стів Віткофф провів «дуже продуктивну зустріч» з російським диктатором Володимиром Путіним.

Своєю чергою радник російського президента Юрій Ушаков повідомив, що Росія та США домовилися провести зустріч Володимира Путіна та Дональда Трампа найближчими днями.

росія США війна путін Дональд Трамп окуповані території перемир'я

