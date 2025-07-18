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Степногірськ: окупанти скинули бомбу на житлову забудову, є загиблі

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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Степногірськ: окупанти скинули бомбу на житлову забудову, є загиблі
64-річний чоловік загинув внаслідок атаки росіян на Степногірську громаду
фото: Запорізька ОВА

Внаслідок обстрілу здійнялася пожежа у кількох багатоповерхових будинках

Російські терористи атакували керованими авіабомбами житлову забудову в Степногірській громаді на Запоріжжі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника місцевої обласної військової адміністрації Івана Федорова.

«64-річний чоловік загинув внаслідок атаки росіян на Степногірську громаду. Його тіло щойно виявили на місці прильоту», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що внаслідок обстрілу здійнялася пожежа у кількох багатоповерхових будинках.

Степногірськ: окупанти скинули бомбу на житлову забудову, є загиблі фото 1

Нагадаємо, російські терористи сьогодні вранці атакували Чугуїв на Харківщині. Внаслідок атаки є четверо поранених, яким вже надається медична допомога. Також пошкодженні житлові будинки, дільниця сімейного лікаря та заклад освіти. Профільні служби виїхали на місце для ліквідації наслідків атаки.

А у четвер, 17 липня, російські війська здійснили атаку дроном по автомобілю, в якому перебував головний рабин Херсона та Херсонської області Йосеф-Іцхак Вольф разом із членами своєї родини. Безпілотник влучив у машину просто під час руху. Внаслідок атаки автомобіль зазнав серйозних пошкоджень передньої частини. На щастя, усі, хто був у салоні, зокрема рабин і його рідні, не постраждали.

До слова, триває 1241-й день повномасштабної війни. З початку доби загарбник завдав одного ракетного та 62 авіаційні удари, застосувавши дві ракети та скинувши 90 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучили 1249 дрони-камікадзе та здійснили 4280 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

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Теги: бомбардування війна окупанти Запоріжжя росія

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