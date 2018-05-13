Пам’ятайте згвалтовану націю, так як пам’ятаєте про День Перемоги

Україна терміново потребує ухвалення і впровадження закону «Про окупацію»

«Пам’ятайте зґвалтованих німецьких жінок, як ми пам’ятаємо День перемоги» - стаття під такою назвою вийшла нещодавно в австралійському виданні The Conversation.

Абсолютною шизофренією виглядає паралельне відзначення 100 річчя Української Революції і так званий Дєнь паБЄди.

Адже ті, хто у 20-х роках XX століття знищив українську Незалежність, втопив українську націю в крові, організував геноцид української нації - Голодомор, репресії, денаціоналізацію, жахливі військові злочини, ті самі совєцькі окупанти і та сама Красная армія, з якогось дива вже через двадцять років чомусь трактуються як захисники і визволителі.

Країна терміново потребує ухвалення і впровадження закону «Про окупацію» і ґрунтовного розділу в ньому «Про совєцьку окупацію» з визначеннями і відповідальністю.

Бо з такою історичною і політичною шизофренією, коли Красная Армія, що окупувала Україну в 20 роках «перетворюється» на визволителя вже через двадцять років - країни не живуть. І жодні особисті історії не допоможуть. Предки тих, кого загнали в совєцьку окупаційну армію не мають гордитися, що їхніх дідів заставили захищати і відвойовувати той окупаційний режим від іншого.

Наше визволення і звільнення розпочалося 24 серпня і триває досі. Нашими визволителями можна вважати лише українські військові формації під українськими символами з метою вибороти Незалежну Україну. Визволителем був Болбачан, а визволеними територіями Колківська та Антонівецькі республіки, але аж ніяк совєцькі окупанти і заміна в роки Другої світової війни одного окупанта іншим аж ніяк не принесла ні Визволення, ні Перемоги. Втямте це. Тож вимагаймо якнайшвидшого ухвалення закону «Про окупацію»....