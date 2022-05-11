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    Думки вголос

    Що треба, аби війна швидше закінчилась

    Кожен українець має готуватися до ймовірної довготривалої війни - Що треба, аби війна швидше закінчилась
    Кожен українець має готуватися до ймовірної довготривалої війни
    фото: ЗСУ

    З 2014 по 2022 рік Україна мала лиш передишку у війні

    Гадалки, експерти, нумерологи, бабаки.

    До яких лиш методів не вдаються люди, щоб пришвидшити «закінчення» війни.

    У березні – передбачали «екстрасенси» все закінчиться.

    Якщо не в березні, то точно до Паски.

    Не пізніше 9 травня.

    До початку літа.

    Усвідомте і прийміть – ця війна триватиме ще довго

    Вона тотальна. Стосується всіх.

    Хто ще не мобілізований до лав ЗСУ чи інших підрозділів задіяних до війни, має ефективно використати час щоб бути готовим.

    Пройти тренінги та вишколи.

    Підготувати відповідне спорядження.

    Отримати дозвіл і придбати легальну зброю.

    Розуміти, що у випадку проведення масової мобілізації ворогом, Україна змушена буде залучити максимальну кількість оборонців.

    І було б добре щоб ці люди були максимально готові. Фізично, психологічно, тактично. Щоб потім не нарікали, що непідготовлених кидають у бій

    З 2014 по 2022 рік Україна мала лиш передишку у війні.

    Зараз таких великих передишок не буде. Війна сама не закінчиться. Завершиться вона лише повною поразкою і зникненням Російської імперії.

    А щоб війна закінчилася швидше – потрібна максимальна концентрація усіх ресурсів нації.

    А поки хтось ще має час щоб попити каву в мирних місцинах, він має пам’ятати цей час йому дарують інколи навіть ціною власного життя, ті хто на фронті.

    І може саме його зусиль та участі критично бракує щоб цей кінець пришвидшити.

    І закінчать війну точно воїни, а не гадалки, експерти, нумерологи, бабаки…

    Джерело: Блог Юрія Сиротюка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: росія окупанти ЗСУ війна українці Україна окупація #stoprussia
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    Що треба, аби війна швидше закінчилась