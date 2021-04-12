В Офісі президента пояснили, коли саме Зеленський запрошував до розмови Путіна

Запит на переговори надійшов відразу після загибелі чотирьох військовослужбовців Збройних сил України

Прессекретарка президента України Юлія Мендель підтвердила, що Володимир Зеленський направив запит президенту Росії Володимиру Путіну на предмет переговорів щодо необхідності зниження ескалації на Донбасі відразу після загибелі чотирьох українських військовослужбовців унаслідок обстрілу поблизу селища Шуми Донецької області 26 березня. Коментар вона надала агентству «Інтерфакс-Україна».

«Запит на переговори надійшов відразу після загибелі чотирьох військовослужбовців Збройних сил України – ще 26 березня», – сказала Мендель.

За її словами, наразі «позитивна відповідь на запит не надходила».

12 квітня речниця Зеленського заявила Reuters: «Адміністрація президента, звичайно, подала запит поговорити з Володимиром Путіним. Ми ще не отримали відповіді й дуже сподіваємось, що це не відмова від діалогу».

30 березня ситуацію в безпековій сфері на Донбасі в режимі відеоконференції у рамках «нормандського формату» обговорили президенти Франції, Німеччини та Росії, без участі президента України Володимира Зеленського. У результаті переговорів лідери Німеччини та Франції закликали президента Росії посприяти припиненню вогню на Донбасі. У свою чергу Володимир Путін заявив, що до ескалації причетний лише Київ.

Наступного тижня планується двостороння зустріч між президентами України та Франції для обговорення врегулювання ситуації та зниження рівня ескалації на Донбасі.

Радник української делегації у Тристоронній контактній групі та радник голови Офісу президента Олексій Арестович казав, що Зеленський намагався поговорити з Путіним після загибелі чотирьох військових на сході України 26 березня.

Зазначимо, Міністерство закордонних справ України провело 16 телефонних розмов з очільниками зовнішньополітичних відомств інших країн щодо стягування Росією військ до українських кордонів. Усі вони запевнили в підтримці територіальної цілісності України.

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