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    Думки вголос

    Чому позиція Путіна сприймається «Нью-Йорк Таймс» як серйозна і незмінна

    • Тимофій Милованов

      Почесний президент Київської школи економіки

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    &laquo;Нью-Йорк Таймс&raquo; має писати&nbsp;про те як демілітаризувати Росію - Чому позиція Путіна сприймається «Нью-Йорк Таймс» як серйозна і незмінна
    «Нью-Йорк Таймс» має писати про те як демілітаризувати Росію

    «Нью-Йорк Таймс» не розуміє і ніколи не розуміли Україну і що відбувається тут насправді

    Редакція Нью-Йорк Таймс пропонує Байдену пояснити українцям, що

    1. підтримка США не безмежна і

    2. Україна має шукати територіальний компроміс з Росією.

    Ось повний текст. Раджу уважно прочитати!

    Нью-Йорк Таймс не вірить, що ми можемо виграти війну і навіть просто повернути території, які вже захопила Росія. Вони не пояснюють чому вони так вважають.

    Редакція називає попередні військові успіхи України «приголомшливими», а проблеми Росії російське планування і ведення війни «напрочуд неакуратним». І зразу після цього пишуть «незважаючи на це, переконлива перемога України яка поверне територію до 2014 не є реалістичною».

    Висновок Нью-Йорк Таймс протирічить даним і фактам. Чому? Тому що Нью-Йорк Таймс не розуміє і ніколи не розуміли Україну і що відбувається тут насправді. У них є офіс в Москві, але немає офісу в Україні. Люди, які пишуть про Україну, спеціалізуються на Росії і жили (а можливо продовжують жити) в Москві.

    Автори є жертвами російської пропаганди, яка дуже ефективно працює всередині Росії. Пропаганда повністю контролює думки росіян, і так само впливає на іноземців які там жили.

    Як це виправити? Нью-Йорк Таймс має відкрити постійний офіс в Україні, вивчити що відбувається тут, і перестати давати писати про Україну жертвам російської пропаганди.

    Нью-Йорк Таймс звичайно може відповісти, що по суті вони праві: мовляв підтримка США обмежена, а Україні не може повернути Крим і тому має шукати компроміс.

    Але той самий Нью-Йорк Таймс пишається своєю справедливістю та збалансованістю. За цим стандартом, вони б мали написати поради Росії відвести війська, почати платити репарації, і шукати компромісу. Цього немає. Натомість редакція пише «Путін про інвестував занадто багато своєї репутації для того, щоб погодитись на поступки». А Україна не проінвестувала? Десятки тисяч життів недостатньо?

    Чому позиція Путіна сприймається редакцією Нью-Йорк Таймс як серйозна і незмінна. А позиція України ігнорується і Україні пропонується підлаштуватись під «реалії»? Залишу це питання відкритим.

    Що маємо зробити ми з вами? Написати колонки в усі західні ЗМІ які відстоюють нашу позицію і показують передвзятість і некомпетентність Нью-Йорк Таймс.

    А що на справді мали б написати в Нью-Йорк Таймс? Що Росія є авторитарним режимом з агресивною армією. І також має ядерну зброю. Що комбінація цих трьох факторів становить загрозу існуванню миру в Європі та світі. Що до України були Сирія, Грузія, Арсенія та Азербайджан, Молдова. І що після України теж будуть інші країни, якщо поведінку Росії не змінити. А для зміни Росія має програти. Це головна мета. Для всього світу. Тому, Нью-Йорк Таймс має писати не про те, що «Путін багато про інвестував і потрібно шукати компроміс», а про те як демілітаризувати Росію.

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Крим росія окупанти ЗМІ США Сирія пропаганда Молдова війна Азербайджан військові Україна окупація #stoprussia
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    Чому позиція Путіна сприймається «Нью-Йорк Таймс» як серйозна і незмінна