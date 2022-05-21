Чому позиція Путіна сприймається «Нью-Йорк Таймс» як серйозна і незмінна

«Нью-Йорк Таймс» не розуміє і ніколи не розуміли Україну і що відбувається тут насправді

Редакція Нью-Йорк Таймс пропонує Байдену пояснити українцям, що

1. підтримка США не безмежна і

2. Україна має шукати територіальний компроміс з Росією.

Ось повний текст. Раджу уважно прочитати!

Нью-Йорк Таймс не вірить, що ми можемо виграти війну і навіть просто повернути території, які вже захопила Росія. Вони не пояснюють чому вони так вважають.

Редакція називає попередні військові успіхи України «приголомшливими», а проблеми Росії російське планування і ведення війни «напрочуд неакуратним». І зразу після цього пишуть «незважаючи на це, переконлива перемога України яка поверне територію до 2014 не є реалістичною».

Висновок Нью-Йорк Таймс протирічить даним і фактам. Чому? Тому що Нью-Йорк Таймс не розуміє і ніколи не розуміли Україну і що відбувається тут насправді. У них є офіс в Москві, але немає офісу в Україні. Люди, які пишуть про Україну, спеціалізуються на Росії і жили (а можливо продовжують жити) в Москві.

Автори є жертвами російської пропаганди, яка дуже ефективно працює всередині Росії. Пропаганда повністю контролює думки росіян, і так само впливає на іноземців які там жили.

Як це виправити? Нью-Йорк Таймс має відкрити постійний офіс в Україні, вивчити що відбувається тут, і перестати давати писати про Україну жертвам російської пропаганди.

Нью-Йорк Таймс звичайно може відповісти, що по суті вони праві: мовляв підтримка США обмежена, а Україні не може повернути Крим і тому має шукати компроміс.

Але той самий Нью-Йорк Таймс пишається своєю справедливістю та збалансованістю. За цим стандартом, вони б мали написати поради Росії відвести війська, почати платити репарації, і шукати компромісу. Цього немає. Натомість редакція пише «Путін про інвестував занадто багато своєї репутації для того, щоб погодитись на поступки». А Україна не проінвестувала? Десятки тисяч життів недостатньо?

Чому позиція Путіна сприймається редакцією Нью-Йорк Таймс як серйозна і незмінна. А позиція України ігнорується і Україні пропонується підлаштуватись під «реалії»? Залишу це питання відкритим.

Що маємо зробити ми з вами? Написати колонки в усі західні ЗМІ які відстоюють нашу позицію і показують передвзятість і некомпетентність Нью-Йорк Таймс.

А що на справді мали б написати в Нью-Йорк Таймс? Що Росія є авторитарним режимом з агресивною армією. І також має ядерну зброю. Що комбінація цих трьох факторів становить загрозу існуванню миру в Європі та світі. Що до України були Сирія, Грузія, Арсенія та Азербайджан, Молдова. І що після України теж будуть інші країни, якщо поведінку Росії не змінити. А для зміни Росія має програти. Це головна мета. Для всього світу. Тому, Нью-Йорк Таймс має писати не про те, що «Путін багато про інвестував і потрібно шукати компроміс», а про те як демілітаризувати Росію.

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