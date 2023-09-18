Чого вартують довгострокові прогнози щодо нашої війни

Передбачення ситуації на фронті мають лише один ефект – психологічний

Горизонт планування в цій війні складає кілька місяців.

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Це легко перевірити ретроспективно. Оберіть будь-який місяць хоча б з грудня 2021 року по березень 2023. Скажіть, чи можна було впевнено передбачити всі події за наступні півроку?

Чесна відповідь – не можна. За жодний можливий період. Навіть якщо ви Байден, Зеленський чи Путін – в будь-якому періоді щось могло піти не так, щось могло зірватися, а щось стало сюрпризом.

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У зв'язку з цим, будь-які прогнози на довший період мають лише один ефект – психологічний. На тих, хто їх прочитає. Можуть надихнути або зневірити.

Реальна ж прогностична цінність в них буде лише в тому випадку, якщо той, хто їх вам перекаже, покаже вам машину часу та айфон на дві моделі старший за останню.