Головна Думки вголос Віктор Трегубов
search button user button menu button
Віктор Трегубов Журналіст

Чого вартують довгострокові прогнози щодо нашої війни

glavcom.ua
На жаль, важко сказати, коли завершиться війна
фото: ЗСУ

Передбачення ситуації на фронті мають лише один ефект – психологічний

Горизонт планування в цій війні складає кілька місяців.

Це легко перевірити ретроспективно. Оберіть будь-який місяць хоча б з грудня 2021 року по березень 2023. Скажіть, чи можна було впевнено передбачити всі події за наступні півроку?

Чесна відповідь – не можна. За жодний можливий період. Навіть якщо ви Байден, Зеленський чи Путін – в будь-якому періоді щось могло піти не так, щось могло зірватися, а щось стало сюрпризом.

У зв'язку з цим, будь-які прогнози на довший період мають лише один ефект – психологічний. На тих, хто їх прочитає. Можуть надихнути або зневірити.

Реальна ж прогностична цінність в них буде лише в тому випадку, якщо той, хто їх вам перекаже, покаже вам машину часу та айфон на дві моделі старший за останню.

Читайте також: Війна триватиме до 2032 року?
Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: Україна історія війна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Що робить лайка, об’єднує? Ні. Лайка збуджує і дратує людину, яка її вимовляє
Нецензурна лексика – це зброя, що працює проти нас
14 вересня, 10:45
Смирнов зауважив, що на розгляді перебувають три моделі спецтрибуналу для Росії
Україна сподівається погодити спецтрибунал для РФ до кінця року
21 серпня, 20:07
На кладовищі в селі Миколаївка під Самарою, де поховані кілька сотень найманців, знесли всі могили
На російському кладовищі, де поховані «вагнерівці», знесли всі могили (фото, відео)
25 серпня, 16:52
Данілов зазначив, що Росія, маючи Крим у себе в підпорядкуванні, ніколи не скориться, не заспокоїться та не буде спокійно жити.
Данілов розповів, як Україна буде звільняти Крим
22 серпня, 13:31
В МЗС наголосили, що Росія неодмінно понесе відповідальність за все заподіяне українцям зло
Україна не торгує своїми територіями: МЗС жорстко відреагувало на скандальні заяви Орбана
30 серпня, 15:08
Загалом Україну представляли 25 учасників
34 медалі: Україна показала на «Іграх нескорених» найкращий результат за всю історію участі
16 вересня, 21:41
Президенти Фінліндії та Росії неодноразво проводили перемовини
Президент Фінляндії заявив, що війна в Україні може піти несподіваним шляхом
Сьогодні, 08:25
«Вишки Бойка» у Чорному морі повернулися під контроль України (відео)
«Вишки Бойка» у Чорному морі повернулися під контроль України (відео)
11 вересня, 12:08
Кирило Буданов: «Наш наступ переважно йде на «ногах»
Буданов розповів, чи вплинуть погодні умови на силу контрнаступу
11 вересня, 15:17

Віктор Трегубов

Чого вартують довгострокові прогнози щодо нашої війни
Чого вартують довгострокові прогнози щодо нашої війни
Ми все ще можемо програти цю війну
Ми все ще можемо програти цю війну
Ми до цього йшли з 2014 року. Про зачіски, бороди і татуювання в ЗСУ
Ми до цього йшли з 2014 року. Про зачіски, бороди і татуювання в ЗСУ
Вибори під час війни проводити не будуть. І ось чому
Вибори під час війни проводити не будуть. І ось чому
Убивство у Дніпрі. Фінал був прогнозованим
Убивство у Дніпрі. Фінал був прогнозованим
Морозиво «як в СРСР». Чи дійсно воно було смачне?
Морозиво «як в СРСР». Чи дійсно воно було смачне?

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
26K
Німеччина забирає у Польщі українських біженців: озвучено справжні причини
22K
На Хмельниччині пролунали потужні вибухи
15K
ЄС до 2030 року може стати залежним від нового ключового партнера
13K
В Україні ліквідовано командира однієї з елітних військових частин Росії
12K
18 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
11K
Масштабна повітряна тривога тривала через ракетну небезпеку

Новини

Окупанти намагаються прорвати оборону ЗСУ в районі Андріївки – Генштаб
Сьогодні, 07:11
Масштабна повітряна тривога тривала через ракетну небезпеку
Сьогодні, 05:58
До України повертається тепло: прогноз погоди на 18 вересня
Сьогодні, 04:55
18 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:26
Масштабна повітряна тривога тривала понад дві години
Вчора, 06:52
Тепло, але місцями дощитиме: прогноз погоди на 17 вересня
Вчора, 05:50

Прес-релізи

Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
5 вересня, 13:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту