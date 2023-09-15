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Кирило Сазонов Журналіст, політолог

Війна триватиме до 2032 року?

glavcom.ua
Український народ разом з ЗСУ ділом доказав, що Росія не зможе захопити нашу країну
фото: ЗСУ

Можна згадати, як західні партнери вважали, що ми програємо війну за три дні

Уряд і збройні сили Німеччини не виключають, що воєнні дії в Україні можуть тривати до 2032, і налаштовуються на довгу війну та довготривалу підтримку Києва – генерал-майор Бундесверу, голова ситуаційного центру по Україні в Міноборони ФРН, екс-міністр оборони Крістіан Фройдін.

Після цих слів я би впав у глибокий депресняк, але… Я пам’ятаю, що саме західні експерти та деякі міністри (мабуть більшість, просто зараз вже не розкажуть) вважали 24 лютого, що України вже нема. Що вона протримається до майже повної окупації тижнів за два-три. Але український народ разом з ЗСУ ділом доказав, що прогнозисти вони ху… скажемо, ніякі.

Так що не впадаємо у розпач, тримаємо стрій, з цією ордою ми покінчимо значно швидше. Не два-три тижня, звісно, але й не 10 років. Бо саме разом ми непереможні. Доведено на практиці. Гарного дня усім, ми відпочили 4 години й знов рухаємось уперед. Слава Україні!

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Джерело
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Теги: росія війна Україна

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