Війна триватиме до 2032 року?
Можна згадати, як західні партнери вважали, що ми програємо війну за три дні
Уряд і збройні сили Німеччини не виключають, що воєнні дії в Україні можуть тривати до 2032, і налаштовуються на довгу війну та довготривалу підтримку Києва – генерал-майор Бундесверу, голова ситуаційного центру по Україні в Міноборони ФРН, екс-міністр оборони Крістіан Фройдін.
Після цих слів я би впав у глибокий депресняк, але… Я пам’ятаю, що саме західні експерти та деякі міністри (мабуть більшість, просто зараз вже не розкажуть) вважали 24 лютого, що України вже нема. Що вона протримається до майже повної окупації тижнів за два-три. Але український народ разом з ЗСУ ділом доказав, що прогнозисти вони ху… скажемо, ніякі.
Так що не впадаємо у розпач, тримаємо стрій, з цією ордою ми покінчимо значно швидше. Не два-три тижня, звісно, але й не 10 років. Бо саме разом ми непереможні. Доведено на практиці. Гарного дня усім, ми відпочили 4 години й знов рухаємось уперед. Слава Україні!
- «Чого, в біса, ми чекаємо?». Джонсон різко розкритикував Захід
- Німецький генерал назвав нову дату завершення війни
- Міністр оборони Італії дав прогноз, коли закінчиться війна в Україні
- Більшість росіян хочуть закінчення війни, але є нюанс: результати опитування
- Чи готова Росія до масштабного наступу: дані розвідки
Коментарі — 0