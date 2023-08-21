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Україна сподівається погодити спецтрибунал для РФ до кінця року

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Україна сподівається погодити спецтрибунал для РФ до кінця року
Смирнов зауважив, що на розгляді перебувають три моделі спецтрибуналу для Росії
фото з відкритих джерел

У вересні в Гаазі має відбутись наступне засідання координаційної групи, до якої входить 38 країн, і де обговорюватиметься формат спецтрибуналу

Заступник голови Офісу президента Андрій Смирнов вважає, що формат створення спеціального трибуналу за злочин російської агресії проти України може бути визначений до кінця року. Про це Смирнов заявив журналістам у Києві в кулуарах міжнародної конференції «Міжнародний трибунал за злочин агресії проти України», пише Інтерфакс-Україна.

Заступник голови Офісу президента нагадав, що у вересні в Гаазі має відбутись наступне засідання координаційної групи, до якої входить 38 країн, і де обговорюватиметься формат спецтрибуналу.

Смирнов зауважив, що на розгляді перебувають три моделі: на основі рішення Генеральної асамблеї ООН, який Україна вважає найбільш правильним; на основі багатостороннього договору; і так званий гібридний трибунал, який функціонуватиме на основі української судової системи і проти якого виступає Україна.

«Ключова (причина – «Главком») – під час воєнного стану створення такого суду потребуватиме змін до Конституції. Це зробити буде неможливо», – пояснив він.

За словами Смирнова, переговори щодо формату майбутнього трибуналу в рамках роботи координаційної групи перебувають на стадії «битви аргументів».

«Є різні інші компромісні версії, про які ми наразі не можемо вам говорити, вони поки що є дипломатичною таємницею, ми їх обговорюємо за зачиненими дверима, але ми хочемо вже йти до фіналізації домовленостей із ключовими партнерами стосовно моделі та роботи трибуналу», – підсумував заступник голови Офісу президента.

Нагадаємо, парламентська асамблея Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) на пленарній сесії схвалила резолюцію щодо створення спеціального трибуналу для притягнення Росії до відповідальності за воєнні злочини проти України.

Зазначимо, у Гаазі, що в Нідерландах, 3 липня розпочав роботу Міжнародний центр з розслідування вторгнення Росії в Україну, що стане першим кроком до можливого трибуналу для керівництва Москви.

До слова, спецтрибунал над російським диктатором Володимиром Путіним та причетними до війни проти України, може пройти заочно. Україна та партнери обговорюють таку можливість.

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Теги: росія війна трибунал

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